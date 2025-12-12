Girgensonam liela uzticība uzvarā, Balinska "Panthers" zaudē Sanda Ozoliņa godināšanas vakarā
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda ceturtdien izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā. Citā spēlē zaudēja Uvja Balinska Floridas "Panthers", dueļa laikā pret līderi Kolorādo "Avalanche" pretiniekiem godinot 1996. gada Stenlija kausa ieguvējus, tostarp Sandi Ozoliņu.
Girgensonam uzticas
"Lightning" viesos ar rezultātu 8:4 (4:1, 2:1, 2:2) uzvarēja Ņūdžersijas "Devils" komandu. Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 18 minūtes un 44 sekundes (viens no lielākajiem spēles laikiem komandā), no kurām vienu minūti un 23 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs bloķēja vienu metienu un pielietoja trīs spēka paņēmienus, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Ar 2+1 uzvarētāju rindās izcēlās Olivers Bjorkstrands, 1+2 savā rēķinā ierakstīja Džeiks Gancels, pa 1+1 sakrāja Breidens Points, Brendons Heigels un Darens Redišs, vienus vārtus guva Pontuss Holmberjs, bet četras rezultatīvas piespēles atdeva Ņikita Kučerovs. Mājinieku sastāvā pa vārtiem un rezultatīvai piespēlei Lūka Hjūza un Pola Kotera kontā, bet vēl pa reizei precīzi meta Enguss Krukšenks un Jespers Brats.
"Lightning" ar 38 punktiem 31 spēlē ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien vakarā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Ņujorkas "Islanders" komandu.
"Panthers" zaudē, godina Ozoliņu
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā ceturtdien piedzīvoja latviešu aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas viesos piekāpās līdervienībai Kolorādo "Avalanche". "Panthers" zaudēja ar 2:6 (1:2, 0:3, 1:1), pārtrūkstot trīs uzvaru sērijai.
Balinskis spēlēja 16 minūtes un 18 sekundes, no kurām 22 sekundes laukumā bija vairākumā, bet 46 sekundes - mazākumā. Latviešu aizsargs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja divus spēka paņēmienus, atņēma vienu ripu, bloķēja vienu metienu un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vārtus "Panthers" labā guva Noa Gregors un Mekijs Samoskevičs, bet mājinieku rindās ar 1+1 katrs izcēlās Broks Nelsons, Neitans Makinons, Sems Malinskis un Gevins Brindlijs, bet vēl pa reizei precīzi bija Arturi Lehkonens un Gabriels Landeskūgs.
Spēles laikā "Avalanche" godināja 1996. gada Stenlija kausa ieguvējus, jo kopš panākuma pagājuši gandrīz 30 gadi. Bez Sanda Ozoliņa, kurš tādējādi nevar atrasties kopā ar izlasi "Kaufland" kausā, godināšanas pasākumu apmeklēja arī tādas zvaigznes kā Džo Sakiks, Klods Lemjē un citi. Sandis Ozoliņš Kolorādo nonāca 1995. gada oktobrī, Stenlija kausa izcīnīšanu sekmējot ar 50 punktiem regulārajā turnīrā (13+37) un 19 punktiem 22 izslēgšanas spēlēs (5+14). Ozoliņš Kolorādo spēlēja līdz 1999./2000. gada sezonai, un viņš kļuva par pirmo latvieti, Stenlija kausa ieguvēju.
Legends of the franchise. pic.twitter.com/9YUgWjGwtZ— Colorado Avalanche (@Avalanche) December 12, 2025
30 years ago and it feels like yesterday ❤️💙 pic.twitter.com/PSE8Z8Nd5H— Colorado Avalanche (@Avalanche) December 12, 2025
"Panthers" ar 32 punktiem 30 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē, bet "Avalanche" ar 51 punktu 31 mačā ir Rietumu konferences un visas līgas līdere. Balinska pārstāvgētā vienība nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Rietumu konferences un kopvērtējuma otru labāko komandu Dalasas "Stars".