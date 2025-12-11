Rolands Šmits un Rodions Kurucs gūst pa astoņiem punktiem, viņu klubi ULEB Eirolīgā cieš zaudējumus
Latvijas basketbolists Rolands Šmits ceturtdien ULEB Eirolīgas 15. kārtas mačā izcēlās ar astoņiem punktiem, viņa pārstāvētajai Stambulas "Anadolu Efes" piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas, šoreiz zaudējot Spānijas komandai "Valencia". Savukārt Rodions Kurucs iemeta tikpat, bet viņa Vitorijas "Baskonia" piekāpās Madrides "Real".
"Anadolu Efes" viesos ar 82:94 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23) zaudēja Spānijas komandai "Valencia". Šmits spēlēja 24 minūtes un 58 sekundes un realizēja divus divu punktu metienus, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, iekrāja vienu rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu, piecas piezīmes un izprovocēja divus pretinieku sodus, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu seši. Stambulas komandā ar 18 punktiem izcēlās Džordans Loids un Aizija Kordinjē, kamēr mājinieku uzvaru ar 20 punktiem sekmēja Kamerons Teilors.
Citā spēlē Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesos ar 87:94 (23:24, 16:18, 21:29, 27:23) piekāpās Madrides "Real". Kurucs laukumā bija 25 minūtes un 52 sekundes un, raidot grozā vienu no sešiem divu punktu metieniem un divus no pieciem tālmetieniem, izcēlās ar astoņiem punktiem. Viņa kontā arī divas bumbas zem groziem, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, četras piezīmes un trīs izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu -1.
Piektdien 15. kārtas turpinājumā Dāvis Bertāns un "Dubai" savā laukumā cīnīsies ar Minhenes "Bayern", bet Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" viesosies pie "Monaco".
Turnīra tabulā, "Fenerbahce" ar bilanci 8-5 ir septītā, "Dubai" ar sešām uzvarām 14 mačos atrodas 13. vietā" bet "Baskonia" un "Anadolu Efes" ar piecām uzvarām un desmit zaudējumiem ierindojas attiecīgi 18. un 19. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".