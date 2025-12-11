"Aberdeen" UEFA Konferences līgā zaudē "Strasbourg", Tobers un Vītols laukumā nedodas
Latvijas futbolistu Kristera Tobera un vārtsarga Rodrigo Vītola pārstāvētā Skotijas komanda "Aberdeen" ceturtdien piedzīvoja zaudējumu UEFA Konferences līgas spēlē. Piektās kārtas spēlē "Aberdeen" mājās ar 0:1 (0:1) piekāpās Francijas komandai "Strasbourg".
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, 35. minūtē Strasbūras vienību vadībā izvirzīja Martials Godo. Otrajā puslaikā "Strasbourg" bija iespēja dubultot pārsvaru, taču Ismaela Dukurē izpildīto 11 metru soda sitienu atvairīja "Aberdeen" vārtsargs Dimitars Mitovs.
Centra aizsargs Tobers ceļgala savainojuma dēļ nav spēlējis kopš septembra beigām un izlaidīs lielāko daļu šīs sezonas. 18 gadus vecais vārtsargs Vītols ir mazpieredzējušākais no trim šīs pozīcijas spēlētājiem Aberdīnas vienībā un ceturtdienas mačā bija iekļauts pieteikumā.
"Aberdeen" ar diviem punktu četrās spēlēs ieņem 33. vietu turnīra tabulā.
36 komandas grupas turnīrā aizvadīs pa sešiem mačiem ar sešām dažādām komandām. Astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona noslēdzas.