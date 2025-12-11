Harijs Vītoliņš: 4:0 neatspoguļo cīņas smagumu, tomēr mazākumā labi pastrādāts
Latvijas vīriešu hokeja izlases mazākuma virknējumi mačā ar Norvēģiju ļoti labi nospēlēja, pēc panākuma atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti ceturtdien "Kaufland" kausa pirmajā mačā izcīnīja panākumu, ar 4:0 pārspējot Norvēģiju.
Vītoliņš izcēla, ka, ņemot vērā spēles gala rezultātu, varētu likties, ka cīņa ar Norvēģiju nebija pārāk sarežģīta.
"Sākums bija smagnējs, zaudējām daudz divcīņu, bet kāpinājām tempu un beigās izveidojām labus momentus. Ļoti patika mazākums. Nedrīkst noraidīties, bet mazākuma četrinieki ļoti labi nostrādāja," sarunā ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) teica Vītoliņš.
Mačā pirmie vārti tika gūti tikai otrā perioda otrajā pusē, un Vītoliņš norādīja, ka ir nepieciešams laiks, lai spēlētāji ieietu ritmā. "Ir spēlētāji no dažādām līgām, ir tādi, kuriem nav spēļu prakse. Kamēr tu ieej ritmā un sajūti spēli, ir nepieciešams laiks. Rītdien būs spēcīgs pretinieks, un viņi mums neļaus šādi spēlēt," skaidroja treneris.
Piektdien Latvijas hokejisti pārbaudes turnīra otrajā mačā spēkosies ar Slovākiju.
Latvijas izlasei šis turnīrs ir pēdējais pārbaudījums pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā-Kortīnā d'Ampeco.
Otrās trešdaļas izskaņā Smirnovs no tuvas distances mēģināja nogādāt ripu pretinieku vārtos, taču, kad vārtsarga slida bija virs ripas, spēle tika apstādināta. Pēc tam tiesneši devās pārbaudīt video atkārtojumu, kurā saskatīja, ka ripa šķērsojusi vārtu līniju, un 35. minūtē Latvijas izlase izvirzījās vadībā.
Savukārt trešajā periodā pēc Markusa Komula metiena pa norvēģu vārtiem Melnalksnis bija pirmais pie atlēkušās ripas, nogādājot to pretinieku vārtos un 47. minūtē dubultojot Latvijas pārsvaru.
Mazāk kā trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Jānis Jaks izpildīja metienu, ripas trajektoriju pielaboja Roberts Bukarts, palīdzot ripai trešo reizi nonākt Norvēģijas vārtos, bet minūti vēlāk vairākumā vēl vārtus guva Zīle.
Latvijas izlases vārtus sargāja Ēriks Vītols, kurš atvairīja 13 pretinieku metienus un aizvadīja "sauso" spēli, kā arī tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas valstsvienības rindās.
Latvijas izlases sastāvā šajā turnīrā ir iekļauti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 12 uzbrucēji, kuru vidū šoreiz nav komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa.
Jau ziņots, ka traumu dēļ komandai turnīrā nepalīdzēs sākotnēji izsauktais aizsargs Ralfs Freibergs, kā arī uzbrucēji Toms Andersons, Raimonds Vītoliņš, Haralds Egle un Rodžers Bukarts.
2022. gadā "Kaufland" kausā Latvija papildlaikā ar 4:3 pārspēja Norvēģiju un ar 1:6 zaudēja Slovākijai. 2023. gadā Latvija ar 5:0 pārspēja Norvēģiju, bet ar 0:3 piekāpās Slovākijai. Pirms gada Latvija ar 3:0 pārspēja norvēģus un ar 1:2 zaudēja Slovākijai.
Vītoliņam turnīrā palīdzēs treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals");
aizsargi - Jānis Jaks, Roberts Mamčics (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis (bez kluba), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rihards Bukarts (bez kluba), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU).