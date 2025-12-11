Valters Zviedris ar komandu demonstrē lielisku ātrumu Malaizijas 12 stundu sacīkstēs, cīņā par uzvaru pieviļ pusass
Pagājušajā nedēļas nogalē leģendārajā Sepangas F1 trasē norisinājās Malaizijas 12 stundu izturības sacensības, kurās “Mühlner Motorsport” komandas sastāvā startēja arī Valters Zviedris. Latviešu braucējs uzrādīja lielisku sniegumu, tomēr otrais pusass defekts šosezon Zviedrim ar komandas biedriem liedza cīnīties par uzvaru, finišu sasniedzot 4. vietā klasē.
Valters Zviedris šogad aizvadīja pilnu sezonu “24H Series” izturības sacensību seriālā, izcīnot klases uzvaras gan Pola Rikāra 12 stundu, gan Barselonas 24 stundu sacīkstēs. Pēc veiksmīgajām Eiropas sezonas noslēdzošajām sacīkstēm tika pieņemts lēmums doties arī uz “24H Series Middle East” pirmo posmu, kas pagājušajā nedēļas nogalē norisinājās netālu no Kuala Lumpuras, Malaizijā.
“12H Malaysia” sacīkstēs kopumā uz starta izgāja 17 komandas, to starpā sešas Zviedra pārstāvētajā “992” klasē, kurā piedalās ar Porsche 911 GT3 CUP sacīkšu automobiļiem. “Mühlner Motorsport” komandas sastāvā šoreiz bez latviešu braucēja startēja arī nīderlandietis Pauls Meijers, austrālietis Beilijs Hals un ķīnietis Liatuns Dzjans. Lai arī dalībnieku skaits bija mazāks nekā Eiropas posmos, konkurences līmenis tāpat bija augsts, jo uz starta Malaizijā izgāja arī šīs sezonas lielākie Zviedra komandas konkurenti “Red Camel-Jordans.nl”.
“Uzreiz jau pirmajos apļos sapratu, ka trase ir mana stila, ar ātriem pagriezieniem, daudz kur jālec pāri kerbiem. Bet trase bija ļoti savdabīga ar to, ka ļoti ātri dilst riepas un attiecīgi daudz sanāca slīdēt. Un kā jau pirms sacensībām minēju, tad automašīnā bija ļoti karsts un nebija viegli fiziski izturēt garos braucienus pie stūres. Šoreiz gan mums bija automašīna ar gaisa kondicionētāju, kas sākumā palīdzēja, bet, tiklīdz mašīna uzsila, tas beidza strādāt. Bet tā kā biju tam gatavojies, tad bija daudz vieglāk nekā iepriekšējā karstumā Francijā,” tā par pirmajiem Malaizijas iespaidiem Valters Zviedris.
Turpinājumā latviešu sportists stāsta, ka “treniņa diena tika aizvadīta labi, diezgan ātri atradām kopīgu valodu starp pilotiem, arī auto regulējumu ziņā bijām uz viena viļņa un līdzīgu domu gājienu. Nedaudz gan sanāca padiskutēt, jo bijām divi piloti, kas gribēja braukt ar mīkstāku balstiekārtas regulējumu, lai ilgāk saglabātu dzīvas riepas, tomēr otri divi gribēja nedaudz agresīvākus regulējumus. Beigās atradām kompromisu, ar kuru visi varējām būt apmierināti, un šie regulējumi noteikti bija gana ātri”. To pierādīja arī kvalifikācijas braucieni, kuros Zviedra komanda uzrādīja otro ātrāko rezultātu klasē.
“Pauls sāka kā pirmais pie stūres un jau pirmajā aplī bija cīņa par pirmo vietu, pēc pāris pagriezieniem arī izdevās izvirzīties vadībā, tomēr pēc neilga mirkļa atkal sanāca ierindoties otrajā vietā. Pēc šīs sākuma cīņas tad sākās riepu taupīšana, lai spētu ātros un konstantos apļa laikos nobraukt pirmo “stintu”. Pēc pirmās stundas trasē parādījās “Code 60”, to arī izmantojām ar maiņu un pie stūres sēdos es. Teikšu godīgi, šis bija viens no maniem spēcīgākajiem braucieniem pie stūres šosezon, ļoti pārliecinošs un labs ātrums, labi tiku galā arī ar riepu saglabāšanu. Sanāca arī ļoti aizraujoša cīņa par pirmo vietu un skaists apdzīšanas manevrs, par ko pašam prieks, uzreiz interesantāka braukšana un ātrāk paiet laiks, ja cīnies par pozīciju ar tiešo konkurentu,” tā par sacensību sākumu Zviedris.
“Tālāk atkal sekoja laba nomaiņa un pie stūres sēdās Beilijs, kurš arī bija ļoti ātrs. Viņš ir patiešām labs braucējs, jo šogad bija “Porsche Junior Shootout”, kurā es piedalījos pirms diviem gadiem. Veiksmīgs “stints”, tomēr nākamās maiņas laikā boksos ieraudzījām eļļas noplūdi no pusass. Par laimi, varējām uzreiz to nomainīt, nevis potenciāli palikt trases malā un zaudēt daudz vairāk laika. Tāpat tas diemžēl aizņēma 40 minūtes, kas nozīmēja zaudētus 20 apļus pret konkurentiem. Tas ir daudz un to, protams, bija sarežģīti un principā neiespējami atgūt normālos apstākļos,” neveiksmīgo pusass defektu skaidro latviešu pilots.
“Turpinājām cīnīties, demonstrējām trasē lielisku ātrumu, parādot to, ka bez šī pusass defekta būtu stabili cīnījušies par uzvaru. Izdevās pat pietuvoties trešajai vietai līdz divu apļu attālumam, tomēr ar atlikušo laiku nepietika un diemžēl šoreiz nesanāca uzkāpt uz pjedestāla. Jebkurā gadījumā lieliska pieredze jaunā trasē, kurā izdevās gan personīgi, gan kā komandai parādīt līderu cienīgu ātrumu,” pozitīvi noskaņots ir Valters Zviedris.
Šobrīd vēl nav skaidrības par nākamajām sacensībām, kurās latviešu pilots varētu iziet uz starta: “Tuvākās lielākās iespējamās izturības sacensības ir janvārī “6H Abu Dhabi” un “24H Dubai”. Šobrīd diemžēl mums budžeta tam nav, bet centīsimies un aktīvi meklēsim iespējas, jo startēt Dubaijas 24 stundu sacīkstēs man jau vairākus gadus ir sapnis. Tur konkurence ir milzīga, daudzi “Porsche Supercup” braucēji startē, gribētos sevi salīdzināt ar viņiem un parādīt uz ko esmu spējīgs tik spēcīgā konkurencē.”
Latviešu braucējs vēlas pateikties arī visiem atbalstītājiem, kas atbalsta autosporta pasaules gaitās: “Paldies visiem, kas mums palīdz tiekties pēc jauniem panākumiem un nest Latvijas vārdu pasaulē – “Baltijas Sporta Auto – Porsche Latvija”, “Optibet Latvija”, “iPS Media”, “Industry Service Partner”, Jūrmalas pilsēta, “Blue Shock Race”, ”Joker klubs”, “Energolukss”, “I-Con” un SIA “Dārta”. Tāpat liels paldies arī “Mühlner Motorsport” komandai par šo 2025. gada sezonu. Lai arī tehniskais sporta veids mūs šoreiz atkal pievīla, mēs tāpat cīnījāmies līdz galam!”