"Spurs" superzvaigzne Vembanjama jau šonedēļ varētu atgriezties laukumā
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Sanantonio "Spurs" zvaigzne Viktors Vembanjama laukumā varētu atgriezties šīs nedēļas nogalē, trešdien paziņoja komandas galvenais treneris Mičs Džonsons.
Vembanjama ikru muskuļa sastiepuma dēļ nav spēlējis kopš novembra vidus, izlaižot 12 spēles pēc kārtas.
Trešdien "Spurs" viesos ar 132:119 pārspēja Losandželosas "Lakers" un nodrošināja NBA kausa izcīņas pusfināla spēli pret Oklahomasitijas "Thunder". Pēc mača Džonsons norādīja, ka viņa superzvaigzne varētu būt gatavs atgriezties pēc četru nedēļu ilgas pauzes.
"Ļoti iespējams," teica Džonsons. "Šodien viņam bija patiešām laba diena. Skatīsimies, kā viņš jutīsies rīt." "Spurs" ar "Thunder" tiksies sestdien Lasvegasā NBA kausa izcīņas pusfinālā.
Vembanjama šosezon aizvadītajās 12 spēlēs vidēji mačā guvis 26,2 punktus, izcīnījis 12,9 atlēkušās bumbas, atdevis četras rezultatīvas piespēles un bloķējis 3,6 metienus. "Spurs" bez Vembanjamas ierindā iekrāja bilanci 9-3, bet kopvērtējumā ar 17 uzvarām 24 spēlēs Rietumu konferencē atrodas piektajā pozīcijā.