Balinska “Panthers” izcīna trešo uzvaru pēc kārtas, pārspējot “Mammoth”
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā trešdien izcīnīja latviešu aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas viesos pieveica Jūtas "Mammoth" vienību.
"Panthers" uzvarēja ar 4:3 (1:1, 2:2, 1:0), tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas.
Balinskis spēlēja 13 minūtes un 20 sekundes, pielietoja trīs spēka paņēmienus, nopelnīja divas soda minūtes par sitienu pretiniekam ar nūju un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmā perioda 12. minūtē "Mammoth" pēc Dilana Gantera gūtajiem vārtiem izvirzījās vadībā, bet 20. minūtē 1:1 panāca Kārters Verhegī.
Otrās trešdaļas ievadā divus vārtus viesu labā guva Sems Benets, taču vēl vieni Gantera vārti un Džeka Makbeina precīzais metiens ļāva "Mammoth" otrajā pārtraukumā doties pie rezultāta 3:3.
Uzvaru 52 sekundes pirms pamatlaika beigām "Panthers" nodrošināja Antona Lundela vārtu guvums.
"Panthers" ar 32 punktiem 29 spēlēs pakāpās uz 12. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar līgas līdervienību Kolorādo "Avalanche".