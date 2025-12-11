Dalīs piecus miljonus un vairāk dalībnieku. Madars Razma un citi planētas šautriņu metēji cīnīsies par pasaules čempiona troni
No šodienas līdz pat nākamā gada 3. janvārim Londonā paredzētas gada nozīmīgākās sacensības šautriņu mešanā – 2026. gada pasaules čempionāts. Pirmo reizi tajā piedalīsies 128 spēlētāji un palielināts arī naudas balvu fonds. Jau pirmajā dienā savu pirmās kārtas spēli aizvadīs Latvijas labākais šautriņu metējs Madars Razma.
2026. gada pasaules čempionāts šautriņu mešanā būs unikāls ar to, ka pirmo reizi tas risināsies ar 128 dalībnieku sastāvu. Pēc brīnumbērna Lūka Litlera ienākšanas šautriņu mešanā sporta veids piedzīvojis nopietnu popularitātes kāpumu, kas licis jumta organizācijai PDC lemt par dalībnieku skaita palielināšanu, kas pie reizes palielina spēļu skaitu un potenciālos ieņēmumus. Tas ļāvis arī palielināt naudas balvu fondu līdz pieciem miljoniem sterliņu mārciņu (5,71 miljons eiro). No tā miljons (1,14 miljons eiro) tiks čempionam, dubultojot čempiona honorāru pret iepriekšējiem gadiem.
Jauns izspēles formāts
Lūka Litlera fenomens ļāvis PDC (Profesionālajai Darts korporācijai) iekasēt vairāk naudas no TV raidtiesību pārdošanas, kā arī palīdzējis ātrāk izlemt par dalībnieku skaita palielināšanas pasaules čempionātā. Uz jautājuma zīmes bija pasaules čempionāta palikšana tās mājvietā “Alexandra Palace (šeit notiks jau 19. pasaules čempionāts), tomēr pieņemts lēmums šajā lokācijā organizēt turnīru vismaz līdz 2031. gadam, taču, sākot ar 2027. gadu, citā zālē, kurā ir lielākā iespējamā fanu ietilpība.
Līdz ar palielināto dalībnieku skaitu pamainīts arī formāts. Ja iepriekš izsētie 32 šautriņu metēji turnīru uzsāka no otrās kārtas, tad tagad viņi, tāpat kā visi citi, sāks no pirmās kārtas. Tā arī ir galvenā formāta izmaiņa. Pirmajā un otrajā kārtā tiks spēlēts līdz trīs uzvarētiem setiem (lai uzvarētu setā, jāuzvar trijos legos), trešajā un ceturtajā kārtā līdz četriem uzvarētiem setiem, ceturtdaļfinālā līdz pieciem, pusfinālā sešiem, bet finālā – septiņiem uzvarētiem setiem.
Tā kā dalībnieku skaits ir krietni pieaudzis (par 32 spēlētājiem), tad lielāks ir arī naudas balvu fonds, kas dubultojies līdz pieciem miljoniem sterliņu mārciņu (5,71 miljons eiro). Čempions papildinās savu kontu ar miljonu jeb 1,14 miljoniem eiro. Finālists tiks pie 400 tūkstošiem mārciņu (457 tūkstošiem eiro), pusfinālisti pie 200 tūkstošiem (228 tūkstoši eiro), ceturtdaļfinālisti pie 100 tūkstošiem (114 tūkstošiem eiro), ceturtās kārtas dalībnieki pie 60 tūkstošiem (68 tūkstoši eiro), trešās kārtas dalībnieki pie 35 tūkstošiem (40 tūkstoši eiro), otrās kārtas dalībnieki pie 25 tūkstošiem (28 600 eiro), bet dalība turnīrā un izstāšanās pēc pirmās kārtas ļaus nopelnīt 15 tūkstošus mārciņu (17 160 eiro). Deviņu dārtu finišs (minimālais skaits, kā var pabeigt legu) ļaus kādam šautriņu metējam papildus tikt pie 60 tūkstošiem sterliņu mārciņu jeb 68 tūkstošiem eiro.
Vēsturiski pirmais PDC rīkotais čempionāts notika 1994. gadā. Visvairāk titulus izcīnījis Fils Teilors (14), kam seko Maikls van Gervens ar trijiem un Gerijs Andersons, Eidriens Lūiss, Džons Pārts un Pīters Raits ar diviem tituliem. 2025. gadā pirmo reizi karjerā par pasaules čempionu kļuva tikai 18 gadus vecais Litlers.
Otro gadu pēc kārtas jāspēlē pret holandiešiem
Latvijas vadošais šautriņu metējs Madars Razma startēs jau savā septītajā pasaules čempionātā pēc kārtas. Turnīru viņš sagaida kā 46. labākais pasaules rangā, bet uz šo čempionātu viņš kvalificējās no Pro tūres ranga (bez izsētajiem 32 labākajiem bija 16. labākais šajā rangā), kurā atrodas 54. vietā.
Pirms pasaules čempionāta Razma piedalījās spēlētāju čempionāta finālā, kurā tika līdz otrajai kārtai. Vispirms viņš pieveica Dirku van Duijvenbodi (6-3), nākamajā kārtā ar 1-6 atzīstot viņa tautieša Denija Noperta pārākumu. Oktobra beigās Razma aizspēlējās līdz astotdaļfinālam Pro tūres posmā, kā arī spēlējis dažādos vietējās nozīmes turnīros.
Līdzīgi kā pirms gada, arī šoreiz pirmajā kārtā Razmam pretiniekos būs Nīderlandes šautriņu metējs. Ja pirms gada tas bija Kristians Kists (Razma uzvarēja ar 3-1), tad šoreiz tas būs Jamajs van den Heriks. Viņam šis kļūs par debijas pasaules čempionātu, tam kvalificējoties no PDC Attīstības tūres jeb Development tour. PDC rangā 22 gadus vecais nīderlandiešu šautriņu metējs ieņem 115. vietā, bet Pro tūres rangā noslēdz labāko simtnieku ar 99. pozīciju. Spēlē neliels favorīts būs Razma, taču šis favorīta statuss būs jāapliecina. Abu mačs plānots kā pēdējais pirmajā dienā, tam nesākoties ātrāk par pusnakti.
Līdz šim Razmas labākais sasniegums pasaules čempionātā ir trešās kārtas sasniegšana. Tik tālu viņš aizspēlējās pirms gada, cīņā par ceturtās kārtas sasniegšanu zaudējot spēcīgajam anglim Stīvenam Bantingam. Trešo kārtu Razma sasniedza arī 2024. gada čempionātā, kad debitēja kā izsētais un tādējādi sāka no otrās kārtas. Toreiz trešajā viņš zaudēja anglim Maiklam Smitam.
Gadījumā, ja pusnaktī izdosies apspēlēt gados jauno Nīderlandes šautriņu metēju, tad otrajā kārtā Razma spēkosies pret beļģa Dimitra van den Berga un skota Darena Beveridža pāra uzvarētāju. Van den Bergs karjeras laikā uzvarējis “World Matchplay” un “UK Open” turnīrā, taču pavasarī viņš mentālās veselības dēļ paņēma pauzi no šautrām uz diviem mēnešiem, apritē atgriežoties uz Pasaules kausu. Kopumā Razmam par savu zaru nevajadzētu sūdzēties – trešajā kārtā var nākt pretī Gians van Vīns, Kristo Rejess, Alans Soutars vai Tēmu Harju, un tikai ceturtdaļfināla sasniegšanas gadījumā var iznākt spēkošanās pret vienu no šī brīža līderiem – Lūku Hamfrīsu.
And I missed the World championship live draw 3rd year in a row🤦🙈 It seems like I was especially waiting for it😂But in overall not bad draw and my 1st round game I will play vs Jamai van den Herik👍 Another talented player from the Netherlands🇳🇱 https://t.co/nWWzXMl8kP— Madars Razma (@MadarsRazma) November 24, 2025
Izteikts favorīts
Bukmeikeru vērtējumā Lūks Litlers ir galvenais favorīts uz otrā titula izcīnīšanu pēc kārtas. Viņa koeficients uz titulu novērtēts ar 1,90 koeficientu. 18 gadus vecais anglis 2025. gadā dominējis šautriņu mešanā, uzvarot tādos turnīros kā “World Matchplay”, “World Grand Prix”, “UK Open”, “Grand Slam of Darts” un nesenajā spēlētāju čempionāta finālā.
Par Litlera galveno konkurentu uzskata viņa tautieti Lūku Hamfrīsu, kura koeficients ir 5,00. Hamfrīss 2025. gadā kļuva par “World Masters” un Premjerlīgas čempionu. Tāpat par nozīmīgiem Litlera konkurentiem uzskata Eiropas čempionu Gianu van Vīnu, Džošu Roku, Gervinu Praisu un arī Maiklu van Gervenu. Citu šautriņu metēju izredzes kļūt par čempioniem vērtē mazticami, ieskaitot Madara Razmas iespējas.