"Bayern" pieveic "Sporting" un panāk UEFA Čempionu līgas līderi "Arsenal"
Minhenes "Bayern" otrdien ar 3:1 (0:0) pārspēja Lisabonas "Sporting" un panāca UEFA Čempionu līgas līdervienību Londonas "Arsenal". Citā spēlē Pirejas "Olympiacos" svinēja 1:0 uzvaru pār Almati "Kairat" Kazahstānas galvaspilsētā Astanā.
Patiesībā titulētais minheniešu klubs guva četrus vārtus, taču ne visus pareizajos. Viesi 54. minūtē izvirzījās vadībā, kad Jozuā Kimmihs bumbu iesita savos vārtos. Ar Serža Njabrī un Lennarta Karla diviem gūtiem vārtiem minūtes laikā mājinieki 69. minūtē izvirzījās vadībā ar 2:1, bet pēdējos vārtus spēles 77. minūtē guva Jonatans Tā.
Savukārt Grieķijas "Olympiacos" labā vienīgos vārtus mača 73. minūtē pēc Mehdi Taremi piespēles ar sitienu vārtu labajā apakšējā stūrī guva Želsons Martinšs.
"Bayern" ar 15 punktiem sešās spēlēs ieņem otro vietu turņira tabulā. 15 punkti un spēle rezervē ir "Arsenal". "Sporting" ar desmit punktiem ieņem devīto vietu, "Olympiacos" ar pieciem punktiem - 26. vietu, bet "Kairat" ar vienu punktu ir 35. vietu 36 komandu grupā. Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".