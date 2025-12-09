MLS čempiones Maiami "Inter" kapteinis Lionels Mesi otro reizi pēc kārtas kļūst par līgas vērtīgāko spēlētāju
Maiami "Inter" uzbrucējs argentīnietis Lionels Mesi otrdien otro reizi pēc kārtas tika atzīts par ASV Augstākās futbola līgas (MLS) vērtīgāko spēlētāju. Jau ziņots, ka sestdien Mesi kopā ar Maiami "Inter" komandu uzvarēja MLS čempionātā, kā arī kļuva par sezonas labāko vārtu guvēju līgā.
Mesi kļuva par pirmo spēlētāju, kurš ir ieguvis divas MLS vērtīgākā spēlētāja balvas pēc kārtas, un pēc serbu pussarga Predraga Radosavljeviča, kurš šo balvu izcīnīja 1997. un 2003. gadā, tikai par otro spēlētāju līgā, kurš balvu ir ieguvis divas reizes. 38 gadus vecais uzbrucējs, kurš Argentīnas izlases sastāvā uzvarēja 2022. gada Pasaules kausā, MLS pamatturnīrā guva 29 vārtus, kas ir ceturtais labākais rādītājs MLS vēsturē, kā arī 19 reizes rezultatīvi piespēlēja.
Mesi, kurš oktobrī ar Maiami klubu pagarināja līgumu uz trim gadiem, kļuva par otro spēlētāju, kurš MLS pamatturnīrā ir līderis gan gūtajos vārtos, gan rezultatīvās piespēlēs. Pirmoreiz tas 2015. gadā izdevās "Toronto" spēlētājam Sebastjanam Džovinko.
Jau ziņots, ka Floridā notikušajā finālā "Inter" sestdien ar rezultātu 3:1 (1:0) uzvarēja Vankūveras "Whitecaps", pirmoreiz uzvarot čempionātā. Pēc 1:1 Mesi divreiz rezultatīvi piespēlēja un tika atzīts par MLS kausa vērtīgāko spēlētāju.
Mesi trofeju sērijā jau ietilpst astoņas "Ballon d'Or" balvas, trīs Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) labākā spēlētāja balvas vīriešu futbolā un divas FIFA Pasaules kausa "Zelta bumbas". Mesi balsošanā par sezonas labākā spēlētāja balvu saņēma 70,43% balsu, saņemot 83,05% masu mediju balsu, 73,08% klubu balsu un 55,17% spēlētāju balsu.
Viņš kļuva par pirmo MLS spēlētāju, kurš sezonā desmit reizes guva vairāk par vieniem vārtiem spēlē, pārspējot iepriekšējo rekordu, astoņas šādas spēles 1998. gadā aizvadot Sternam Džonam, 2000. gadā - Mamadū Dialo un 2019. gadā - Zlatanam Ibrahimovičam. 2024. gadā Mesi ieguva MLS vērtīgākā spēlētāja balvu, 19 spēlēs gūstot 20 vārtus un 16 reizes rezultatīvi piespēlējot.
Mesi pievienojās "Inter" 2023. gada jūlijā un palīdzēja klubam iegūt MLS Līgas kausu, ko kopīgā turnīrā izcīna MLS un Meksikas līgas klubi, un MLS "Supporters' Shield" trofeju, ar 74 punktiem kļūstot par līgas labāko komandu pamatturnīrā.