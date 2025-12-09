Sevastova pēc divkārtējās "Grand Slam" čempiones izstāšanās sasniedz otro kārtu "WTA 125" turnīrā
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien Francijā Limožas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensībās nodrošināja vietu otrajā kārtā.
Sevastova, kura WTA rangā ierindojas 199. pozīcijā, pirmās kārtas mačā tikās turnīrā ar trešo numuru izsēto čehieti Barboru Krejčīkovu (WTA 65.). Čehu tenisiste savas karjeras laikā triumfējusi divu "Grand Slam" turnīros vienspēlēs - "French Open" un Vimbldonā, savukārt dubultspēlēs viņa uzvarējusi visos prestižajos turnīros. WTA rangā viņas augstākā vieta vienspēlēs bijusi otrā.
Pirmajā setā latviete uzvarēja ar 6-4, otrajā ar 6-3 pārāka bija čehiete, un trešā seta pirmajā geimā uzvarēja Latvijas tenisiste, taču pēc tam Krejčīkova izstājās no mača, latvietei iekļūstot nākamajā kārtā. Par otrās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 16 WTA vienspēļu ranga punktus.
Astotdaļfinālā Latvijas tenisistes pretiniece būs francūziete Tiancou Rakotomanga Radžaonaha (WTA 123.) vai cita Francijas pārstāve Žesika Ponšē (WTA 171.). Turnīrs Limožā cietā seguma kortos norisināsies līdz nedēļas beigām.