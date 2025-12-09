"Heat" spēlētājs Rozjērs neatzīst savu vainu palīdzības sniegšanā likmju veikšanā uz viņa spēlēm
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Maiami "Heat" spēlētājs Terijs Rozjērs pirmdien neatzina savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās nelikumīgās sporta derībās.
31 gadu vecais saspēles vadītājs tiek vainots palīdzības sniegšanā likmju izdarīšanā uz spēlēm ar paša līdzdalību. Prokurori apgalvo, ka Rozjērs sazvērējās ar draugiem, lai palīdzētu viņiem uzvarēt derībās par viņa sniegumu 2023. gada marta spēlē, kad viņš spēlēja Šarlotes "Hornets" komandā.
Rozjērs tika apcietināts oktobrī un pēc drošības naudas trīs miljonu ASV dolāru apmērā iemaksas tika atbrīvots. Tomēr viņam tika uzdots nerīkot azartspēles, neturēt šaujamieročus un nekontaktēties ar cietušajiem, līdzapsūdzētajiem un lieciniekiem šajā lietā. Rozjērs, kurš ir no Ohaio štata, papildus nodeva savu pasi, un viņam tika liegts ceļot starp Floridu, Ohaio un Ņujorku, izņemot gadījumus, kad saņemts iepriekšējs apstiprinājums.
Rozjērs pirmdien tiesā nerunāja, izņemot atbildes uz tiesneša jautājumiem "jā" vai "nē". Pēc tam viņš atteicās sniegt komentārus, bet viņa advokāts Džims Trastijs sacīja, ka viņa klients ir "satraukts" par iespējām aizstāvēties pret apsūdzībām. Vēlāk, uzklausot piecus citus apsūdzētos šajā lietā, Trastijs sacīja, ka drīzumā iesniegs lūgumu izbeigt lietu, pamatojoties uz konstitucionāliem apsvērumiem. Viņš arī mudināja tiesnesi turpināt lietas izskatīšanu paātrinātā termiņā, sakot, ka Rozjērs risina "vairāku līmeņu tiesvedību", tostarp arbitrāžu ar NBA.
Taču ASV apgabala tiesnese Lašanna DeĀrsija Hola noraidīja šīs prasības, sakot, ka "šķīrējtiesa ar līgu mani neskar". Nākamā tiesas sēde paredzēta 3. martā un kā norādīja tiesnese, tad aizstāvības advokātiem tiks nodots apjomīgs pierādījumu daudzums, tostarp sākotnējo 1000 dokumentu un vairāk nekā 55 gigabaitu datu kopums.
Prokurori apgalvo, ka Rozjērs informēja likmju izdarītājus, ka viņš plāno priekšlaicīgi atstāt maču pret Ņūorleānas "Pelicans" ar iespējamu traumu, tādējādi ļaujot spēlmaņiem veikt likmes, kas viņiem nodrošināja desmitiem tūkstošu dolāru izmaksu. Rozjērs tajā mačā nospēlēja pirmās deviņas minūtes un 36 sekundes, bet pēc tam laukumu atstāja, atsaucoties uz pēdas problēmu. NBA bija informēta par aizdomīgām likmēm uz šo cīņu, taču toreiz pēc izmeklēšanas līga nekonstatēja, ka būtu pārkāpts kāds no tās noteikumiem. Šobrīd prokuratūra uzskata citādāk.
Vēl viena ar NBA saistīta persona, kas iesaistīta izmeklēšanā, ir Deimons Džounss, kurš pagājušajā mēnesī neatzina savu vainu apsūdzībās, ka 2022./2023. gada sezonā, strādājot par neoficiālu Losandželosas "Lakers" trenera asistentu, viņš sporta totalizatoriem sniedza publiski neizpaužamu informāciju par zvaigžņu Lebrona Džeimsa un Entonija Deivisa traumām. Bijušais NBA spēlētājs Džounss arī ir apsūdzēts kopā ar Bilapsu un citām personām atsevišķā pokera shēmā. Gan Bilapss, gan Rozjērs ir atstādināti no darba savās komandās bez algas saņemšanas, kamēr norisinās viņu tiesas prāvas.
Rozjērs savas desmit gadus ilgās karjeras laikā NBA ir nopelnījis aptuveni 160 miljonus ASV dolāru. Pagājušajā gadā Šarlotes "Hornets" viņu aizmainīja uz "Heat".