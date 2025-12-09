Ar NHL drafta cerību Albertu Šmitu priekšgalā U-20 izlase gatavosies pasaules čempionātam
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlases rīt uzsāks pēdējo treniņnometni pirms gadu mijā gaidāmā pasaules čempionāta, un kandidātu vidū šobrīd ir tikai Eiropas līgās spēlējošie, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Latvijas U-20 izlases kandidāti no rītdienas līdz piektdienai aizvadīs pēdējo treniņnometni, bet uz ASV dosies svētdien. Kandidātu sarakstā šobrīd iekļauti 16 spēlētāji - trīs vārtsargi, četri aizsargi un deviņi uzbrucēji. Ziemeļamerikā spēlējošie hokejisti izlasei pievienosies jau Minesotā, ASV. No kandidātu sarakstā iekļautajiem spēlētājiem aizsargs Alberts Šmits izlasei pievienosies pēc spēles Somijas čempionātā ceturtdien.
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīs divas pārbaudes spēles. Pusnaktī uz 20. decembri pēc Latvijas laika Arta Ābola vadītā izlase tiksies ar Slovākijas vienaudžiem, bet 24. decembrī plkst. 2 pēc Latvijas laika tiksies ar Šveices valstsvienību.
Latvijas izlase pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija. Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
2026. gada pasaules čempionāts junioriem norisināsies no 26. decembra līdz 5. janvārim Sentpolā un Mineapolisā.
Latvijas U-20 hokeja izlases kandidāti:
vārtsargi - Rodions Pronskis ("Liepājas hokeja komanda"), Artūrs Skrebutens, Jegors Kirpičkins (abi - "Rīgas Hokeja skola");
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice);
uzbrucēji - Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Daniels Reidzāns ("Biel-Bienne", Šveice), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Kristers Obuks, Roberts Polis (abi - "Rīgas Hokeja skola"), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija).