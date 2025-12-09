Divi Latvijas šorttrekisti oficiāli nodrošinājuši dalību ziemas olimpiskajās spēlēs
Kā paziņojusi Latvijas Olimpiskā komiteja, tad divi šorttrekisti no Latvijas, Reinis Bērziņš un Roberts Krūzbergs pēc Pasaules tūres noslēguma nodrošinājuši dalību Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs.
Veselās trīs disciplīnās startēs Roberts Krūzbergs. Viņš piedalīsies 500, 1000 un 1500 metru distancēs. Pēc Pasaules tūres noslēguma kopvērtējumā Latvijas vadošais šorttrekists ieņēma augsto astoto vietu 1000 metros, desmito vietu 1500 metros un 15. vietu 500 metros. Reinis Bērziņš pēc Pasaules tūres noslēguma nodrošinājis dalību vienā disciplīnā - 1000 metros. Tās kopvērtējumā viņš ierindojās 26. vietā.
Latvijas Olimpiskā komiteja līdz ar šo ziņu apstiprinājusi iepriekš Latvijas Slidošanas asociācijas ģenerālsekretāres Annas Beļēvičas pausto, ka latviešiem gaidāmi četri starti Milānā - divi sportisti piedalīsies 1000 metru distancē, bet viens - 500 un 1500 metros.
Par olimpiskajām kvotām šorttrekisti cīnījās Pasaules šorttreka tūres četros posmos. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Krūzbergs Pasaules šorttreka tūres posmos šosezon pa reizei finišēja piektais 1000 un 1500 metru distancēs. Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.
Sacensības šorttrekā Milānā norisināsies no 10. līdz 20. februārim. 10. un 12. februārī gaidāmas sacensības 1000 metru distancē, 14. februārī 1500 metru distancē, bet 16. un 18. februārī - 500 metros.
2022. gada olimpiskajās spēlēs Pekinā Krūzbergs arī bija kvalificējies startam visās trijās disciplīnās, labāko rezultātu uzrādot 500 metros - devīto vietu. 1000 metros viņš ieņēma 20. vietu, bet 1500 metros - 26. pozīciju. Bērziņš Pekinā startēja 1500 metros, ieņemot 15. vietu.