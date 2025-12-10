Obligāti jāuzvar. "VEF Rīga" Čempionu līgā lūkos revanšēties ungāriem par sāpīgo zaudējumu
Šodien plkst. 19:00 "Xiaomi Arena" piekto grupas spēli FIBA Čempionu līgā aizvadīs "VEF Rīga", kas uzņems Ungārijas klubu "Szolnoki". Spēles tiešraide Go3 Sport 2 kanālā.
Latvijas Basketbola līgas un Latvijas-Igaunijas līgas čempione pagaidām turnīrā cīnās bez uzvarām - četrās spēlēs tikpat zaudējumi. Tie gan pagaidām nav pilnībā likuši zaudēt cerības kvalificēties "play-in" jeb pārspēļu kārtai. Abu komandu pirmajā spēlē viss izšķīrās pašā galotnē, ar viena punktu pārsvaru uzvarot ungāru klubam (77:76).
Vispirms jāuzvar
Lai saglabātu izredzes uz izkļūšanu no grupas, vispirms VEF šodien jāpārspēj "Szolnoki". Grupas pēdējo spēli Mārtiņa Gulbja trenētā komanda aizvadīs 16. decembrī, kad viesosies Slovākijā pie Levices "Patrioti". Šai vienībai abu komandu pirmajā duelī Rīgā VEF zaudēja ar ievērojamu punktu starpību (-19, 73:92). Zaudējums šovakar izdzēsīs cerības turpināt šo Čempionu līgas sezonu.
Kamēr uz starptautiskās skatuves VEF tik labi neklājas, vietējā mērogā tā spējusi gūt sešas uzvaras pēc kārtas (bilance 11-2 ierindo trešajā vietā apvienotajā līgā). Pēdējais panākums izcīnīts 6. decembrī pār sezonu augstvērtīgi sākušo "Valmiera Glass"/ViA (85:74). Šajā spēlē laukumā nedevās komandas kapteinis Dairis Bertāns, tāpat uz rezervistu soliņa veselības problēmu dēļ palika ukrainis Rotislavs Novickis. Veselības problēmas liedz spēlēt arī Rodrigo Būmeisteram.
Toties sezonas spēli aizvadīja Kristaps Ķilps, kurš tās ievadā bija savas labākās spēles meklējumos - 29 punkti, realizējot desmit no 15 metieniem no spēles. Latvijas-Igaunijas līgas sezonas rekordu izcīnītajās atlēkušajās bumbās uzbrukumā uzrādīja Arnaldo Toro, izcīnot veselas 16 (kopā 22).
Iespējams, jau drīzumā var tikt gaidīta vasarā piesaistītā Bena Karlsona debija komandā. Viņš vēl nav spēlējis, jo vēl pirms sezonas guva traumu. Tomēr Karlsons atrodas VEF pieteikumā uz Čempionu līgu, turklāt pēdējā spēlē pret Valmieru atradās kopā ar komandu. 206 centimetru garais spēlētājs pagājušajā sezonā aizvadīja debijas gadu profesionāļos, pārstāvot Beļģijas un Nīderlandes apvienotās līgas komandu "QSTA United" (33 spēlēs 12 punkti un 8,1 atlēkusī bumba).
VEF rezultatīvākais basketbolists Čempionu līgā ir Zahirs Porters, kurš vidēji izceļas ar 18 gūtajiem punktiem. Vēl virs desmit met ukrainis Iļja Sidorovs (10,3). Ar 9,8 punktiem un 11,8 atlēkušajām bumbām (labākais cīnītājs par bumbām visā turnīrā) izceļas Arnaldo Toro, bet Rotislavam Novickim 9,3 punkti un 4,5 atlēkušās bumbas. Ar vidēji gūtajiem 66,5 punktiem spēlē VEF ir mazrezultatīvākā Čempionu līgas komanda. 34,3 atlēkušās bumbas mačā ierindo to 23. vietā, bet tikai 12,5 piespēles spēlē pēdējā vietā rezultatīvajās piespēlēs.
Ar labāko turnīra piespēlētāju
Pārliecinoši savas valsts čempionātā spēlē "Szolnoki", kuri vēl nav zaudējuši ne spēlē - 11 spēlēs tikpat panākumi. Tas vienību ierindo pārliecinošā pirmajā vietā. Pēdējā spēlē Čempionu līgā "Szolnoki" izlaida no rokām pārsvaru un piedzīvoja nepatīkamu zaudējumu Slovākijā pret "Patrioti" (71:73). Uzvaras gadījumā klubs būtu jau nodrošinājis vietu vismaz "play-in" turnīrā.
"Szolnoki" komandā nav izteikta līdera gūtajos punktos. Veseli pieci basketbolisti Čempionu līgā gūst vismaz desmit punktus spēlē. Rezultatīvākais ar 12,8 punktiem mačā ir Ostons Bārnss, bet Adams Somogji (no 2023. līdz 2025. gadam spēlēja ACB līgā) izceļas ar 12 punktiem un veselām deviņām rezultatīvajām piespēlēm (pārliecinoši labākais piespēlētājs Čempionu līgā). Ar 12,3 punktiem izceļas Tamass Palajs, bet desmit punktus spēlē gūst Railends Holts (iepriekšējo sezonu pavadīja Čehijas titulētākajā komandā "Nymburk").
"Szolnoki" līdz šim Čempionu līgā spēlē vidēji guvuši 77,3 punktus, kas tos ierindo 24. vietā turnīrā. 37,3 atlēkušās bumbas spēlē ļauj tai atrasties 13. vietā šajā statistikas rādītājā, bet vidēji atdotajās piespēlēs tā ir 17. vietā (18,5 piespēles spēlē, bez uzbrukuma diriģenta Somogji pārējie vidēji atdod 9,5 piespēles spēlē).
"Szolnoki" basketbola komanda dibināta 1959. gadā un tā ir viena no veiksmīgākajām valsts vēsturē. Deviņas reizes "Szolnoki" triumfējuši Ungārijas čempionātā, bet desmit reizes kļuvuši par Ungārijas kausa ieguvējiem. Iepriekšējā sezonā vienība piedalījās FIBA Eiropas kausā, bet Čempionu līgā tā startē otro reizi, pirms tam spēlējot turnīra debijas sezonā 2016./2017. gadā.