Veips un Diedjū pamet RFS
Senegālas pussargs Bartelemī Diedjū pēc īres termiņa beigām Latvijas vicečempionē RFS ir atgriezies Latvijas futbola virslīgas vienībā "Daugavpils", bet aizsargs Roberts Veips - "Jelgavas" komandā.
RFS par Diedjū došanos prom savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja sestdien. "Jaunajā sezonā mūsu sastāvā vairs neredzēsim Diedjū, kuram ir noslēdzies līgums," ziņo RFS.
Viņš komandai pievienojās vasarā un 14 spēlēs RFS rindās guva vienus vārtus UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas spēlē savā laukumā ar Kuopio "KuPS". Eiropas kausu sacensībās šosezon futbolists piedalījās visās astoņās spēlēs, piecas aizvadīja virslīgā un vienu - Latvijas kausa turnīrā.
Jaunajā sezonā mūsu sastāvā vairs neredzēsim Bartelemī Djedjū, kuram noslēdzies līgums.— FC RFS (@RFSDaily) December 6, 2025
B. Djedjū komandai pievienojās vasarā un kopumā aizvadīja 14 spēles. Līdzjutēju atmiņā īpaši palikuši viņa vienīgie vārti RFS rindās - ļoti svarīgā brīdī precīzs sitiens “LNK Sporta Parkā”… pic.twitter.com/Tomtc1dtM4
Savukārt "Jelgava" pirmdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja, ka Veips pēc atgriešanās Jelgavā ir cita kluba meklējumos.
25 gadus vecais aizsargs šosezon 27 virslīgas spēlēs guva vienus vārtus, četras spēles aizvadīja Eiropas kausu kvalifikācijā, bet pa vienai - Latvijas kausā un RFS fārmklubā Latvijas pēc spēka otrajā līgā. Futbolists oktobrī debitēja Latvijas pieaugušo izlasē un tajā jau ir aizvadījis četras spēles.
⚠️ LABOJUMS:— fsjelgava (@fsjelgava) December 8, 2025
Iepriekš publicētā informācija par Roberta Veipa līguma pagarināšanu ir kļūdaina. Noticis iekšējās komunikācijas pārpratums – diemžēl Roberts nākamsezon mūsu rindās nespēlēs.
Atvainojamies faniem un medijiem par apjukumu! Robertam vēlam veiksmi jaunajā klubā! 🤝⚽