foto: RFS
Bartelemī Diedjū.
Veips un Diedjū pamet RFS

Jauns.lv/LETA

Senegālas pussargs Bartelemī Diedjū pēc īres termiņa beigām Latvijas vicečempionē RFS ir atgriezies Latvijas futbola virslīgas vienībā "Daugavpils", bet aizsargs Roberts Veips - "Jelgavas" komandā.

RFS par Diedjū došanos prom savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja sestdien. "Jaunajā sezonā mūsu sastāvā vairs neredzēsim Diedjū, kuram ir noslēdzies līgums," ziņo RFS.

Viņš komandai pievienojās vasarā un 14 spēlēs RFS rindās guva vienus vārtus UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas spēlē savā laukumā ar Kuopio "KuPS". Eiropas kausu sacensībās šosezon futbolists piedalījās visās astoņās spēlēs, piecas aizvadīja virslīgā un vienu - Latvijas kausa turnīrā.

Savukārt "Jelgava" pirmdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja, ka Veips pēc atgriešanās Jelgavā ir cita kluba meklējumos.

25 gadus vecais aizsargs šosezon 27 virslīgas spēlēs guva vienus vārtus, četras spēles aizvadīja Eiropas kausu kvalifikācijā, bet pa vienai - Latvijas kausā un RFS fārmklubā Latvijas pēc spēka otrajā līgā. Futbolists oktobrī debitēja Latvijas pieaugušo izlasē un tajā jau ir aizvadījis četras spēles.

