Traumas koriģē Latvijas hokeja izlases sastāvu uz pārbaudes turnīru Slovākijā
Latvijas vīriešu hokeja izlasei "Kaufland" kausa izcīņā Slovākijā savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt uzbrucēji Toms Andersons un Raimonds Vītoliņš, bet izlases sastāvā ir iekļauts "Liepājas hokeja komandas" uzbrucējs Kārlis Ozoliņš, atklāja Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.
Kalvītis apstiprināja, ka Slovākijā nespēlēs Šveices kluba "La Chaux-de-Fonds" spēlētājs Andersons un Slovākijas vienības Trenčīnas "Dukla" pārstāvis Vītoliņš. Komandā ir iekļauts "Optibet" hokeja līgas (OHL) novembra vērtīgākais spēlētājs Ozoliņš, kurš ar 39 (20+19) punktiem ir OHL šīs sezonas rezultatīvākais spēlētājs.
Jau ziņots, ka savainojuma dēļ Latvijas izlasi Slovākijā nevarēs pārstāvēt aizsargs Ralfs Freibergs, kuru aizstās Kristofers Bindulis. Savukārt kā norāda "Sportacentrs.com", tad Šveices čempionātā traumu guvušais vārtsargs Ivars Punnenovs dosies uz Rīgu un plāno būt izlases sastāvā "Kaufland" kausā. Latvijas izlases sastāvā šim turnīram iekļauti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 12 uzbrucēji, kuru vidū šoreiz nebūs komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa.
"Kaufland" kauss no 10. līdz 12. decembrim notiks Slovākijas pilsētā Banskā Bistricā, un tajā piedalīsies arī Slovākijas un Norvēģijas valstsvienības. Uzvarētājs tiks noskaidrots apļa turnīrā, un Latvijas izlase spēli ar norvēģiem aizvadīs 11. decembrī, plkst. 19 pēc Latvijas laika, bet ar mājiniekiem dienu vēlāk tiksies tajā pašā laikā. Abas Latvijas izlases "Kaufland" kausa izcīņas spēles tiešraidē varēs vērot televīzijas kanālā TV6.
Latvijas izlasei šis turnīrs būs pēdējais pārbaudījums pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā-Kortīnā d'Ampeco.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals");
aizsargi - Jānis Jaks, Roberts Mamčics (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rihards Bukarts (bez kluba), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda").