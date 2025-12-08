Šantažēja, ka ir stāvoklī. Dienvidkorejā notiesā sievieti par naudas izspiešanu no futbola zvaigznes
Par Dienvidkorejas futbola izlases zvaigznes Hinmina Sona šantāžu aizturētajai sievietei piespriests četru gadu cietumsods, vēsta Dienvidkorejas mediji.
Tiek vēstīts, ka notiesātā ir kāda 20 gadus veca sieviete, kuras uzvārds ir Janga. Šajā lietā divu gadu cietumsods par šantāžas mēģinājumu piespriests arī kādam vīrietim, kura uzvārds ir Jongs. Abi atrodas apcietinājumā kopš maija.
Janga tika apsūdzēta par to, ka 2024. gadā izspieda no Sona 300 miljonus vonu (ap 175 000 eiro), nosūtot viņam ultrasonogrāfijas attēlu un draudot publiskot apgalvojumus, ka viņa ir stāvoklī ar viņa bērnu. Kā ziņo plašsaziņas līdzekļi, viņa naudu iztērējusi luksusa precēm.
Šogad viņa kopā ar otru apsūdzēto mēģināja izspiest vēl 70 miljonus vonu (ap 41 000 eiro) un tas pamudināja Dienvidkorejas futbola zvaigzni ziņot par notikušo varas iestādēm, kā rezultātā aizdomās turamie tika arestēti un vēlāk apsūdzēti. Pagājušajā mēnesī Sons ieradās slēgtā tiesas sēdē un sniedza liecības kā liecinieks.
33 gadus vecais Sons šovasar no Anglijas futbola premjerlīgas vienības Totenhamas "Hotspur", kur pavadīja desmit gadus, pārcēlās uz Ziemeļamerikas Augstākās futbola līgas (MLS) klubu "Los Angeles".
Pirms pievienošanās Totenhamas komandai Dienvidkorejas futbolists trīs sezonas spēlēja bundeslīgas klubā Leverkūzenes "Bayer", kurai pievienojās pēc trīs gadiem Hamburgas SV. Dienvidkorejas izlasē Sons kopš 2010. gada aizvadījis 140 spēles un guvis 54 vārtus.