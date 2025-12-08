Semeņistaja pamet top100, Štrombaham nozīmīgs kāpums ATP rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 23. vietu, bet Darja Semeņistaja atstājusi pirmo simtnieku. Vīriešiem kāpums padevies Robertam Štrombaham.
Jaunākajā rangā Semeņistaja zaudējusi vienu vietu un atrodas 101. pozīcijā. Vēl no Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova ir par trim vietām augstāk (199.), Adelina Lačinova veikusi kāpumu par 71 vietu un ieņem 565. vietu, kas ir jauns viņas personīgais rekords. Kamilla Bartone zaudējusi 57 pozīcijas (622.), Beatrise Zeltiņa ir par divām ailītēm zemāk (644.), Diāna Marcinkēviča pakāpusies par 40 pozīcijām (749.), Elza Tomase ir par vienu vietu zemāk (936.), kamēr Sabīne Rutlauka ir 19 vietas augstāk (1065.), bet Margarita Ignatjeva (1423.) pozīciju nav mainījusi.
WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro vietu ieņem poliete Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Korija Gofa un Amanda Aņisimova, Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, aiz kuras ir vēl divas ASV tenisistes Džesika Pegula un Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko sezonu noslēdza kā septītā. Savu pozīciju nav mainījusi arī Darja Semeņistaja (155.), kamēr kritumi ir Sevastovai par četrām ailītēm (512.), Bartonei par divām (565.), Tomasei par četrām (596.), Marcinkēvičai par trim (661.). Tikmēr kāpumu par 77 vietām veikusi Ignatjeva (874.), Zeltiņa atguvusi 157 pozīcijas (932.), bet piecas vietas zaudējusi Lačinova (980.). Dubultspēļu rangā atrodas vēl piecas Latvijas tenisistes, kuras ir zemāk par 1000. vietu. Dubultspēļu rangā kā pirmā sezonu noslēdza čehiete Kateržina Sinjakova
Vīriešiem Latvijas tenisists Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā pakāpies par 28 vietām un ieņem 368. pozīciju. Tikmēr Kārlis Ozoliņš zaudējis sešas pozīcijas (954.), bet Artūrs Žagars atkāpies par septiņām ailītēm (dalīta 1931.).
Noslēdzoties ATP sezonai, pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Pirmās raketes godā ir spānis Karloss Alkarass, otrais ir "ATP Finals" uzvarētājs itālis Janniks Sinners, tālāk ir vācietis Aleksandrs Zverevs, kuram seko serbs Novaks Džokovičs. Aiz viņa ir kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, amerikānis Teilors Frics, austrālietis Alekss de Minors, itālis Lorenco Muzeti, amerikānis Bens Šeltons un desmitnieku noslēdz brits Džeks Dreipers.
Dubultspēļu rangā Štrombahs pakāpies par 39 vietām un ir 522., bet Ozoliņš piedzīvojis kritumu par trim vietām un ieņem 562.pozīciju Vēl Žagars zaudējis piecas vietas (1350.), bet Mārtiņš Rocēns ir trīs vietas zemāk (dalīta 1972.). Dubultspēļu rangā pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.