NBA čempione "Thunder" iekļūst starp labākajiem sezonas sākumiem NBA vēsturē
Svētdien 15. uzvaru pēc kārtas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā izcīnīja Oklahomasitijas "Thunder", kas viesos pārliecinoši pieveica Jūtas "Jazz" komandu.
Pagājušās sezonas čempioni "Thunder" bija pārāki ar 131:101 (45:20, 29:28, 32:23, 25:30). "Thunder" šosezon piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu un ar bilanci 23-1 ir pārliecinoši Rietumu konferences un visas līgas līderi.
OKC's WINNING WAYS CONTINUE ⛈️— NBA (@NBA) December 8, 2025
The Thunder extended their win streak to 15, tying last year's record from the franchise's OKC era!
The best play from each of their 15 consecutive wins ⤵️ pic.twitter.com/6H8uF4nbS8
Tas kopumā ir dalīti otrais labākais kādas komandas sezonas sākums NBA vēsturē. Labāk par "Thunder" sezonu sākusi vien Goldensteitas "Warriors" 2015./2016. gada sezonā, nezaudējot nevienā no pirmajām 24 spēlēm. Savukārt 1969./1970. gada sezonā Ņujorkas "Knicks" pirmo 24 spēļu laikā iespēja tādu pašu bilanci kā "Thunder".
The Thunder become the THIRD team in NBA history to begin a season 23-1 or better, joining:— NBA (@NBA) December 8, 2025
2015-16 Warriors (24-0)
1969-70 Knicks (23-1) pic.twitter.com/916IvSJLAq
Svētdienas spēlē uzvarētāju rindās pa 25 punktiem katrs guva Džeilens Viljamss un Čets Holmgrens, bet 19 punktus pievienoja Ārons Viginss. Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 21+10 bija Kails Filipovskis, bet 20 punktus guva Valters Kleitons jaunākais.
Citā spēlē zaudējumu savā laukumā piedzīvoja Filadelfijas "76ers", kas ar 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25) piekāpās Losandželosas "Lakers" basketbolistiem. Uzvarētāju sastāvā ar "triple double" izcēlās Luka Dončičs, kura rēķinā 31 punkts, 15 izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem un 11 rezultatīvas piespēles. Savukārt 29 punktus viesiem guva Lebrons Džeimss. Pēdējais no tiem kļuvis par otro uzvarām bagātāko NBA basketbolistu - 1015 panākumi. Pirms tam ar 1014 uzvarām otrajā vietā bija Roberts Parišs, bet uzvarām bagātākais līgā ir Karīms Abduls-Džabars ar 1074 panākumiem.
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 2nd on the all-time TOTAL WINS list! pic.twitter.com/Pn1LLdDU7r— NBA (@NBA) December 8, 2025
"76ers" rindās 28 punktus guva Tairīss Maksijs, bet 16 punkti Džoela Embīda rēķinā, kurš realizēja tikai četrus no 21 metiena no spēles. Zaudējumu savā laukumā piedzīvoja arī Toronto "Raptors", kas ar 113:121 (26:34, 33:43, 32:20, 22:24) piekāpās Bostonas "Celtics" basketbolistiem. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Brendona Ingrema 30 gūtie punkti, kā arī Skotija Bārnsa 18+11 un astoņas rezultatīvas piespēles. Uzvarētāju sastāvā 30 punktus guva Džeilens Brauns, bet 27 punktus pievienoja Deriks Vaits.
Tikmēr kārtējo uzvaru savā laukumā svētdien svinēja Ņujorkas "Knicks" vienība, kas ar 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27) pieveica Orlando "Magic" komandu. "Knicks" savā laukumā šosezon uzvarējuši 13 no 14 spēlēm. Uzvarētāju rindās 30 punktus guva Džeilens Bransons, 21 punkts Ogugua Anunobi kontā, bet ar 17+12 izcēlās Džošs Hārts.
"Magic" rindās 17 punktus guva Džeilens Sagss, bet pa 16 punktiem savā kontā ierakstīja Paolo Bankero un Dezmonds Beins. Viens no Orlando komandas līderiem Francs Vāgners pirmajā ceturtdaļā pēc septiņām nospēlētām minūtēm guva kājas savainojumu un laukumā neatgriezās. Septiņās minūtēs viņš paspēja gūt septiņus punktus, izcīnīt trīs atlēkušās bumbas un atdot vienu rezultatīvu piespēli. Viņa savainojuma nopietnība tiks precizēta pēc medicīniskajām pārbaudēm.
Scary Franz Wagner injury.— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 7, 2025
The Magic said Franz Wagner suffered a lower left leg injury and he is out for the remainder of the game. He will be re-evaluated upon the team’s return to Orlando. pic.twitter.com/jkisEhwJjR