Ivars Punnenovs atvaira 25 metienus, viņa "Lakers" piekāpjas Šveices čempionei "Lions"

Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs svētdien atvairīja 25 pretinieku metienus Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē, viņa pārstāvētajai Rapersvilas-Jonas "Lakers" piedzīvojot neveiksmi. "Lakers" viesos ar 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) piekāpās Cīrihes "Lions", kurai nevar palīdzēt savainotais Rūdolfs Balcers.

Punnenovs, kurš tika nomainīts trešās trešdaļas ievadā, atvairīja 25 pa viņa vārtiem mestās ripas jeb 92,59% metienu.

14 šīs sezonas spēlēs Punnenovs vidēji spēlē savos vārtos ir ielaidis 2,36 ripas un atvairījis 91,97% metienu, aizvadot vienu "sauso" spēli.

Citā spēlē Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" mājās ar 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) pārspēja "Ambri-Piotta", bet "Bern" bez Daniela Serkina sastāvā izbraukumā ar 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) zaudēja "Davos".

Turnīra tabulā "Lakers" ar 52 punktiem 32 spēlēs ieņem sesto vietu, "Lions" ar 49 31 mačā punktiem ir septītā, Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" ar 39 punktiem - devītā, "Bern" ar 36 punktiem 31 mačā ir 12., "Kloten" ar 31 punktu 28 mačos - 13. vietā, bet Emīla Veckaktiņa "Ajoie" ar 34 punktiem 30 mačos - pēdējā 14 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.

