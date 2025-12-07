Renārs Birkentāls Pasaules kausa posmā iedzīšanā finišē 55. vietā, uzvar francūzis Majē
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls svētdien Zviedrijā Pasaules kausa pirmajā posmā 12,5 kilometru iedzīšanā ierindojās 55. pozīcijā. Uzvaru izcīnīja francūzis Kentēns Fijons Majē, kurš, startējot ar trešo numuru, nopelnīja pa vienam soda aplim tikai pirmajās divās ugunslīnijās un finišēja 30 minūtēs un 14,5 sekundēs.
Arī nopelnot divus soda apļus un finišā atpaliekot 6,7 sekundes, otro vietu ieņēma zviedrs Sebastians Sāmuelsons, bet labāko trijnieku noslēdza norvēģis Ūlavs Botns, ar diviem soda apļiem piekāpjoties 10,3 sekundes.
Pēc otrās šaušanas guļus par līderi kļuva norvēģis Sturla Holms Lēgreids, bet pēc pirmās ugunslīnijas stāvus pirmo pozīciju atguva Botns. Kamēr iepriekšējie līderi nopelnīja pa vienam soda aplim pēdējā šaušanā stāvus, visus mērķus sašāva francūzis Fijons Majē un atgriezās trasē kā pirmais, iekrājot 19 sekunžu pārsvaru pār Botnu un nosargāja pirmo vietu līdz finišam.
Birkentāls, kurš startēja divas minūtes un piecas sekundes aiz sprinta sacīkstes uzvarētāja Botna ar 37. numuru, ar kopā nopelnītiem sešiem soda apļiem finišā piekāpās uzvarētājam sešas minūtes un 26,8 sekundes, apsteidzot tikai vienu konkurentu.
Latvijas biatlonists pirmajā šaušanā guļus nopelnīja divus soda apļus un trasē atgriezās 42. pozīcijā, bet otrajā šaušanā guļus viņš aizvēra visus mērķus un pakāpās uz 36. vietu. Turpinājumā pirmajā šaušanā stāvus viņš nopelnīja divus soda apļus un zaudēja vēl piecas pozīcijas, un pēdējā ugunslīnijā Birkentāls tika pie vēl diviem soda apļiem, pēc kuriem viņš trasē atgriezās 45. vietā, bet līdz finišam viņš zaudēja vēl desmit pozīcijas.
Iedzīšanā bija paredzēts startēt arī Andrejam Rastorgujevam, taču sportists paziņoja, ka sprinta sacīkstē saasinājis pleca savainojumu un nolēmis nestartēt iedzīšanā, lai varētu atgriezties Latvijā un veikt nepieciešamās pārbaudes.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.