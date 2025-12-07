Latvijas peldētāja Ieva Maļuka
Šodien 16:58
Ieva Maļuka labo pašai piederošo Latvijas rekordu 400 metru kompleksajā peldējumā
Latvijas peldētāja Ieva Maļuka piektdien sacensībās ASV laboja sev piederošo Latvijas rekordu 400 metru kompleksajā peldējumā, informē Latvijas Peldēšanas federācija (LPF). Priekšsacīkstēs Maļuka ar sesto rezultātu (4:51,31) kvalificējās A finālam, un fināla sesijā, finišējot pēc četrām minūtēm un 49,76 sekundēm, laboja savu Latvijas rekordu par 0,44 sekundēm.
Kopvērtējumā Maļuka izcīnīja sesto vietu.
Sacensībās sportiste startēja arī 200 metru kompleksajā peldējumā un ar rezultātu divas minūtes un 15,20 sekundes kvalificējās B finālam, kur finišēja 0,18 sekundes ātrāk. Savukārt 200 metru brīvā stila peldējumā viņa ar rezultātu divas minūtes un 3,25 sekundes ieņēma 20. vietu.
Sestdien 200 metru tauriņstila peldējumā Maļuka priekšsacīkstēs uzrādīja devīto rezultātu (2:15,52), no dalības A finālā atpaliekot par 0,27 sekundēm. B finālā viņa peldēja 0,22 sekundes ātrāk un bija otrā.