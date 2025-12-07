Futbols
Šodien 16:16
Mesi palīdz Maiami "Inter" pirmo reizi izcīnīt MLS čempiontitulu, leģenda piedalās divu vārtu gūšanā
Argentīniešu futbola zvaigzne Lionels Mesi sestdien kopā ar Maiami "Inter" komandu kļuva par ASV futbola līgas (MLS) čempioniem. Floridā notikušajā finālā "Inter" ar rezultātu 3:1 (1:0) uzvarēja Vankūveras "Whitecaps".
Mača astotajā minūtē "Inter" pēc Ediera Okampo raidītās bumbas savos vārtos panāca 1:0, bet 60. minūtē Ali Ahmeds izlīdzināja rezultātu.
Pēc 11 minūtēm Rodrigo de Pauls atguva Maiami futbolistiem vadību, un kompensācijas laika sestajā minūtē 3:1 panāca Tadeo Ajende. Pēdējos divos uzvarētāju vārtos asistēja Mesi.
Maiami komandai šis ir pirmais čempiontituls kluba pastāvēšanas vēsturē.
Pēdējos piecos gados par MLS čempionēm kļuvušas piecas dažādas komandas, un deviņu gadu laikā tikai Kolumbusas vienībai izdevies izcīnīt divus titulus.