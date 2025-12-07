Tralmaks gūst vārtus uzvarētā AHL mačā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks sestdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā un sekmēja Grendrepidsas "Griffins" komandas uzvaru.
"Griffins" viesos ar rezultātu 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) pārspēja Toronto "Marlies".
Tralmaks 43 sekundes pirms pirmā perioda beigām pie vārtiem mainīja ripas lidojuma virzienu un panāca 1:1.
🚨TRALMAKS!!!🚨— Hockeytown West Podcast (@HockeytownWpod) December 6, 2025
Right off the faceoff Erik Gustafsson takes a shot and Eduards Tralmaks gets a stick on it for a great deflection and we have a tie game!
Tralmaks 11th of the season assisted by Gus and Seger!#GoGRG #LGRW pic.twitter.com/YqK2LO3riR
Latviešu uzbrucējs šajā spēlē četrreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.Tralmaks šosezon 20 mačos guvis 11 vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Dans Ločmelis asistēja uzvaras vārtos papildlaikā, kamēr Providensas "Bruins" izbraukumā ar 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) uzveica Springfīldas "Thunderbirds".
Ločmelis trīsreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Sezonas griezumā viņam 21 mačā ir septiņi gūti vārti un sešas rezultatīvas piespēles.
Vēl sestdien Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" viesos ar 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) uzvarēja Hēršijas "Bears" ar Ēriku Mateiko sastāvā, Sandis Vilmanis ar Šarlotas "Checkers" mājās ar 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) pārspēja Ročesteras "Americans", bet Ebotsfordas "Canucks" bez Anrī Ravinska savā laukumā ar 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Riversaidas "Coachella Valley Firebirds". Tralmaka, Ansona un Ločmeļa komandas līgā ieņem pirmās trīs vietas kopvērtējuma tabulā.