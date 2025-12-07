"Hawks" bez Porziņģa viesos pārspēj "Wizards"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien nepiedalījās nedēļas nogales otrajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, Atlantas "Hawks" komandai izcīnot uzvaru.
"Hawks" viesos ar rezultātu 131:116 (35:28, 35:27, 27:38, 34:23) uzvarēja latvieša savulaik pārstāvēto Vašingtonas "Wizards".
Porziņģis piektdien atgriezās laukumā pēc tam, kad vairākus mačus izlaida saslimšanas dēļ, bet sestdien viņam tika dota atpūta.Arī otrajā nedēļas nogales spēlē "Hawks" komandā ar "triple-double" izcēlās Dželens Džonsons, kurš šoreiz guva 30 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un atdeva 12 rezultatīvas piespēles.
Onjekam Okonguvu bija 21 punkts, Nikelam Aleksandram-Volkeram - 17 punkti, Lūkam Kenardam - 15 punkti, savukārt Vīts Krječī ceturtajā ceturtdaļā realizēja trīs tālmetienus un visā mačā guva 14 punktus.
"Wizards" rindās 28 punktus guva Kristians Džeimss Makolums, bet otrs rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Tristans Vukčevičs.
"Hawks" ar 14 uzvarām 25 mačos ieņem devīto vietu Rietumu konferencē, kur "Wizards" ar trīs uzvarām 22 cīņās ir pēdējā, 15. pozīcijā.
Nākamnedēļ notiekot NBA kausam, "Hawks" savu nākamo spēli aizvadīs tikai piektdien, kad viesosies pie Austrumu konferences līderes Detroitas "Pistons".