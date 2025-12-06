Verstapens pārspēj Norisu Abū Dabī "Grand Prix" kvalifikācijā
"Red Bull" pilots Makss Verstapens sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pēdējā, 24. posma - Abū Dabī "Grand Prix" - kvalifikācijā un svētdien sacīksti sāks no pirmās pozīcijas.
Verstapens kvalifikācijas noslēdzošajā sesijā savu ātrāko apli veica minūtē un 22,207 sekundēs, par 0,201 sekundi pārspējot pasaules čempionāta kopvērtējuma līderi Lando Norisu ("McLaren"), kurš startēs no otrās vietas.
No otrās rindas startēs Oskars Piastri ("McLaren") un Džordžs Rasels ("Mercedes"), Šarls Leklērs ("Ferrari") un Fernando Alonso ("Aston Martin") kvalifikācijā ieņēma attiecīgi piekto un sesto vietu un startēs no trešās rindas, no ceturtās rindas startēs Gabriels Bortoleto ("Sauber") un Estebans Okons ("Haas"), bet no piektās rindas sezonas noslēdzošajā sacīkstē startēs Isaks Hadžars (RB) un Juki Cunoda ("Red Bull").
Sestdien arī tika aizvadīta noslēdzošā treniņu sesija, kurā ātrākais bija Rasels.
Svētdien tiks aizvadīta sezonas noslēdzošā sacīkste, kurā tiks noskaidrots pasaules čempions.
Kopvērtējumā līderpozīciju ar 408 punktiem saglabā Noriss, bet pēc uzvaras Kataras "Grand Prix" pagājušajā nedēļā uz otro vietu pakāpies Verstapens, kurš zaudē līderim tikai par 12 punktiem, bet Piastri atpaliek no komandas biedra par 16 punktiem un ir trešais.
Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".