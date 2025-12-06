Latvijas pludmales volejbolisti Pļaviņš/Fokerots kvalificējas ceturtdaļfinālam BPT "Elite 16" sacensībās
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots sestdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" turnīrā iekļuva ceturtdaļfinālā.
Izslēgšanas spēļu otrajā kārtā Latvijas duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru, ar 0-2 (18:21, 18:21) zaudēja turnīra favorītiem Evandru Gonsalvisam/Arturam Lanči no Brazīlijas, taču kā laimīgie zaudētāji iekļuva ceturtdaļfinālā.
Cīņā par vietu pusfinālā Pļaviņa/Fokerota pretinieki būs Čīles pludmales volejbolisti Marko un Estevans Grimalti (4.).
Pirmajā grupas spēlē latvieši ar 2-1 (21:18, 18:21, 17:15) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos poļus Pjotru Kantoru un Filipu Lejavu (23.) un otrajā ar 2-0 (21:16, 21:14) pieveica austriešus Aleksandru Horstu un Moricu Pristaucu-Telsnigu (11.), kļūstot par grupas uzvarētājiem.
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Turnīrs Itapemā profesionālajā tūrē ir šogad pēdējās "Elite 16" sacensības.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.