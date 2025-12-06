Anda Upīte un Madara Pavlova izcīna sesto vietu Pasaules kausa pirmajā posmā Vinterbergā
Latvijas ekipāža Anda Upīte/Madara Pavlova sestdien Vinterbergas trasē Pasaules kausa kamaniņu sportā pirmajā posmā ieņēma sesto vietu.
Uzvaru izcīnīja vācietes Džesika Degenhārta/Šejenne Rozentāle, kuras braucienos sasniedza pirmo un otro labāko laiku un summā trasē pavadīja minūti un 26,881 sekundi.
Otro vietu, zaudējot 0,069 sekundes, ieņēma austrietes Selīna Egle un Lara Kipa, bet Dajana Eitbergere/Magdalēna Mačina piekāpās tautietēm 0,134 sekundes un ierindojās trešajā pozīcijā.
Upīte/Pavlova abos braucienos sasniedza septīto labāko laiku un atpalika no uzvarētājām 1,380 sekundes, ieņemot sesto vietu 12 ekipāžu konkurencē.
Svētdien braucienus vieniniekos veiks sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.