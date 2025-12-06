Sanita Buliņa IBU kausa posmā biatlonā ar vienu kļūdu sprintā izcīna sesto vietu
Latvijas biatloniste Sanita Buliņa sestdien Austrijā Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) kausa pirmajā posmā izcīnīja sesto vietu 7,5 kilometru sprintā.
Pirmo vietu ieņēma Zviedrijas sportiste Anna Karina Heijdenberja, kura aizvēra visus mērķus un finišēja 21 minūtē un 0,8 sekundēs. Viņa par 7,7 sekundēm apsteidza norvēģieti Osni Skredi, bet itāliete Rebeka Paslere atpalika 15,9 sekundes un noslēdza labāko trjinieku.
Sanita Buliņa šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus pieļāva vienu kļūdu un finišā piekāpās uzvarētājai 37,8 sekundes.
Annija Sabule arī kļūdījās tikai vienu reizi šaušanā stāvus un zaudēja divas minūtes un 1,5 sekundes, ieņemot 50.vietu, bet Sandra Buliņa pirmajā ugunslīnijā nesašāva vienu mērķi un otrajā ugunslīnijā kļūdījās vēl trīs reizes, zaudējot trīs minūtes un 29,1 sekundi un ierindojoties 88. pozīcijā 120 sportistu konkurencē.
Sestdien desmit kilometru sprintā sacentīsies arī vīrieši, bet svētdien paredzēta iedzīšana.