Egle un Komuls gūst vārtus Čehijas hokeja čempionāta spēlēs
Latvijas hokejisti Haralds Egle un Markuss Komuls piektdien guva vārtus Čehijas hokeja līgas mačos.
Karlovi Varu "Energie" ar Egli, Jāni Jaku un Robertu Mamčicu sastāvā mājās ar 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) uzveica Renāra Krastenberga pārstāvēto "Olomouc".
Mača trešajā minūtē Egle, kurš traumas dēļ nebija spēlējis kopš oktobra beigām, pēc plaša reida pretinieku zonā izdarīja metienu pretī vārtiem un panāca 1:0. Šosezon viņam 21 mačā ir četri vārti un septiņas rezultatīvas piespēles.
Uzvaras vārtos asistēja Mamčics, bet pretiniekiem ar vienu rezultatīvu piespēli atzīmējās Krastenbergs.
Tikmēr Komula pārstāvētā Litvīnovas "Verva" savā laukumā ar 2:5 (1:0, 1:1, 0:4) zaudēja Vītkovices "Ridera", kas ārpus pieteikuma atstāja Ralfu Freibergu.
Mača 11. minūtē Komuls ar sagatavotu metienu no labās puses raidīja ripu tukšā vārtu stūrī un panāca 1:0. Komuls astoņās spēlēs iekrājis četrus punktus (2+2).
Vēl piektdien Kristaps Zīle atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, kamēr Liberecas "Bili Tygrzi" viesos ar 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) uzveica Tršinecas "Ocelarzi". Citā spēlē Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" izbraukumā ar 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) zaudēja Brno "Kometa".
No latviešu pārstāvētajām komandām Dzierkala un Zīles vienības ieņem pirmās divas vietas.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.