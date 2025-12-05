Deniss Vasiļjevs Zagrebā izcīna 4. vietu - līdz goda pjedestālam pietrūka pavisam nedaudz punktu
Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs piektdien Zagrebā izcīnīja ceturto vietu "Golden Spin" sacensībās.
Ceturtdien īsajā programmā Vasiļjevs uzrādīja trešo labāko rezultātu ar 79 punktiem, bet piektdien izvēles programmā viņa sniegums tika novērtēts ar 140,57 punktiem, kas bija piektais rezultāts.
Summā iegūtie 219,57 punkti deva ceturto vietu 22 daiļslidotāju konkurencē, no labāko trijnieka atpaliekot par nieka 0,03 punktiem.
Abās programmās pirmais bija un pārliecinoši uzvarēja francūzis Kevins Aimozs, kurš tika pie 239,52 punktiem. Otrais ar 226,88 punktiem bija igaunis Arlets Levandi, kurš pēc īsās programmas bija tikai devītais, bet trešo vietu ar 219,60 punktiem guva Francijas daiļslidotājs Liks Ekonomidess.
Latvijas labākais daiļslidotājs šosezon vēl plāno startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos. Šī gada pasaules čempionātā viņš nodrošināja Latvijai divas kvotas 2026. gada olimpiskajās spēlēs.