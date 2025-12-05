PK futbola finālturnīra izloze: Anglija un Horvātija nonāk vienā grupā, Brazīlija spēlēs pret Skotiju
Anglijas un Horvātijas futbola izlases piektdien 2026. gada Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) Pasaules kausa (PK) izcīņas futbolā finālturnīra izlozē nonāca vienā apakšgrupā.
Pasaules kausa L apakšgrupā bez šīm Eiropas izlasēm spēlēs arī Panama un Gana.
Pašreizējā trofejas glabātāja, 2022. gada čempione Argentīna, J apakšgrupā spēkosies ar Austriju, Alžīriju un debitanti Jordāniju. Savukārt fināliste un 2018. gada čempione Francija cīnīsies I grupā pret Senegālu, kuras vairāki spēlētāji ir dzimuši un auguši Francijā, kā arī Norvēģiju un starpkontinentālo pārspēļu uzvarētāju - Bolīviju, Surinamu vai Irāku.
C grupā, tāpat kā 1998. gada Pasaules kausa A grupā, nonāca Brazīlija, Maroka un Skotija, bet ceturtā izlase šajā kompānijā būs Haiti. 2014. gada čempioni Vāciju E grupā gaida tikšanās ar Ekvadoru, Kotdivuāru un debitanti Kirasao, bet 2010. gada meistarsacīkšu uzvarētājai Spānijai H grupā būs spēkošanās ar Urugvaju, Saūda Arābiju un debitanti Kaboverdi.
Vēl viena debitante - Uzbekistāna - tika ielozēta K grupā ar Portugāli un Kolumbiju, kā arī starpkontinentālo pārspēļu uzvarētāju, kas būs viena no šīm trīs izlasēm: Jaunkaledonija, Jamaika vai Kongo Demokrātiskā Republika.
Atklāšanas spēle būs 11. jūnijā starp Meksikas un Dienvidāfrikas izlasēm, šīm komandām nonākot A apakšgrupā, kurā būs arī Dienvidkoreja un viena no Eiropas pārspēļu uzvarētājām - Čehija, Īrija, Dānija vai Ziemeļmaķedonija. Otra mājiniece Kanāda B apakšgrupā cīnīsies ar Šveici, iepriekšējā finālturnīra saimnieci Kataru un vēl vienu Eiropas pārspēļu uzvarētāju - Velsu, Bosniju, Itāliju vai Ziemeļīriju.
Trešā mājiniece ASV, kas uzņems finālu, D apakšgrupā nonāca kopā ar Austrāliju, Paragvaju un vienu no Eiropas pārspēļu uzvarētājām - Slovākiju, Kosovu, Turciju vai Rumāniju.
Vēl F apakšgrupā ielozēja Nīderlandi, Japānu, Tunisiju un vienu no Eiropas pārspēļu uzvarētājām - Ukrainu, Zviedriju, Albāniju vai Poliju. Beļģija G grupā spēkosies ar Irānu, Ēģipti un Jaunzēlandi.
Pārspēles Eiropā un starpkontinentālās pārspēles norisināsies marta beigās.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.
Latvijas izlase kvalifikācijas turnīra K grupā astoņās spēlēs sakrāja piecus punktus, ieņemot ceturto vietu piecu komandu grupā un finālturnīram nekvalificējoties.
2026. gada Pasaules kausa finālturnīra futbolā apakšgrupas:
A grupa: Meksika, Dienvidkoreja, Dienvidāfrika, UEFA D (Čehija, Īrija, Dānija, Ziemeļmaķedonija);
B grupa: Kanāda, Šveice, Katara, UEFA A (Velsa, Bosnija un Hercegovina, Itālija, Ziemeļīrija);
C grupa: Brazīlija, Maroka, Skotija, Haiti;
D grupa: ASV, Austrālija, Paragvaja, UEFA C (Slovākija, Kosova, Turcija, Rumānija);
E grupa: Vācija, Ekvadora, Kotdivuāra, Kirasao;
F grupa: Nīderlande, Japāna, Tunisija, UEFA B (Ukraina, Zviedrija, Albānija, Polija);
G grupa: Beļģija, Irāna, Ēģipte, Jaunzēlande;
H grupa: Spānija, Urugvaja, Saūda Arābija, Kaboverde;
I grupa: Francija, Senegāla, Norvēģija, FIFA 2 (Bolīvija, Surinama, Irāka);
J grupa: Argentīna, Austrija, Alžīrija, Jordānija;
K grupa: Portugāle, Kolumbija, Uzbekistāna, FIFA 1 (Jaunkaledonija, Jamaika, Kongo Demokrātiskā Republika);
L grupa: Anglija, Horvātija, Panama, Gana.