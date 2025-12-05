“Riga” sagrauj Kosovas komandu “Prishtina” un iekļūst Čempionu līgas ceturtdaļfinālā
Latvijas čempione telpu futbolā "Riga" piektdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā.
Astotdaļfināla atbildes spēlē "Riga" mājās ar 8:1 (5:0) sagrāva Kosovas komandu "Prishtina" un divu maču summā guva virsroku ar 11:4.
Jau spēles 74. sekundē mājiniekus vadībā izvirzīja Anhels Klaudinjo, kurš sešas minūtes vēlāk panāca 2:0. Pirmā puslaika vidū ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Daniels Airozu, bet vēlāk 5:0 panāca Fradiks Goiss.
Mača 29. minūtē Andžejs Mickēvičs guva sestos vārtus mājiniekiem, bet puslaika otrajā pusē precīziem sitieniem apmainījās Dilans Vargass un Šefki Kameri. Septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām spēles pēdējos vārtus guva Vlads Rimkus.
Pagājušajā nedēļā viesos "Riga" cīnījās neizšķirti, spēlei Prištinā noslēdzoties ar 3:3.
Cīņā par iekļūšanu pusfinālā rīdzinieki spēkosies ar Kijivas "Hit" vai Spānijas klubu "Palma Futsal". Arī ceturtdaļfinālā uzvarētāji, kas iekļūs finālčetrinieka turnīrā, tiks noskaidroti divu maču summā.
Čempionu līgas pamatkārtā "Riga" telpu futbolisti ar 4:1 apspēlēja Sentendrūsas "Luxol", ar 1:6 atzina titulētās Lisabonas "Benfica" pārākumu un ar 2:0 uzvarēja Serbijas čempioni "Loznica-Grad 2018".
Pagājušajā telpu futbola virslīgas sezonas finālsērijā "Riga" ar 4:2 uzvarēja RFS komandu, Latvijas čempionātā triumfējot trešo reizi pēc kārtas.
Iepriekšējās divās sezonās "Riga" spēlēja Čempionu līgas elites kārtā.