Skeletoniste Neimane sestā Eiropas kausa posmā Altenbergā
Latvijas skeletoniste Dārta Neimane piektdien Altenbergas trasē Vācijā Eiropas kausa posmā izcīnīja sesto vietu.
Uzvaru izcīnīja Vācijas skeletoniste Viktorija Hansova, kura braucienos sasniedza pirmo un otro labāko laiku un summā finišēja minūtē un 55,27 sekundēs. Viņa par 0,37 sekundēm apsteidza šveicieti Sāru Šmīdu, bet Igauniju pārstāvošā latviete Dārta Zunte atpalika 0,92 sekundes un bija trešā.
Neimane pēc pirmā brauciena bija sestā, bet otrajā braucienā sasniedza piekto labāko laiku, abu braucienu summā piekāpjoties uzvarētājai 1,15 sekundes un saglabājot sesto vietu.
Laura Lēģere zaudēja 4,93 sekundes un ieņēma 22. vietu, Kamila Krustiņa atpalika 5,06 sekundes un bija par vienu pozīciju zemāk, bet Marta Andžāne pēc pirmā brauciena bija devītā, taču pēc neveiksmīga otrā brauciena, zaudējot 13,84 sekundes, noslīdēja uz 25. vietu 32 sportistu konkurencē.
Jau ziņots, ka vīriešu sacensībās Latvijas skeletonisti neiekļuva labāko divdesmitniekā, no latviešiem labāko rezultātu sasniedzot Renāram Jumiķim, kurš ieņēma 22. vietu.