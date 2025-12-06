F-1 vēsturē ar trīs titula pretedentiem gājis jautri. Vai Noriss nosargās handikapu Abū Dabī?
Šajā nedēļas nogalē Abū Dabī noskaidrosies 2025. gada F-1 pasaules čempions. Pirmo reizi 15 gadu laikā pēdējais posms tiek sagaidīts ar trīs titula pretedentiem. Neliels handikaps ir Lendo Norisam, taču vēsture liecina, ka šādos gadījumos ne vienmēr līderim izdodas savu pārsvaru saglabāt.
Svētdien, 7. decembrī, Abū Dabī noskaidrosies 2025. gada "Formula 1" pasaules čempions. Lielāko sezonas daļu pārliecinoši bijuši "McLaren" piloti Lendo Noriss un Oskars Pjastri, tomēr sezonas otrajā pusē abiem nozīmīgu pretsparu izdevies izrādīt pēdējo gadu čempionam Maksam Verstapenam. Pēc tam, kad Lasvegasā abi "McLaren" piloti tika diskvalificēti, atgriezās intriga kopvērtējuma tabulā.
Pirms pēdējām sacensībām neliels handikaps pār Verstapanu un Pjastri ir britam Lendo Norisam - viņam ir 12 punktu pārsvars pār Verstapenu (408 pret 396) un 16 punktu pārsvars pār komandas biedru (408 pret 392). F-1 posms Abū Dabī notiek jau kopš 2009. gada un tajā piecas reizes triumfējis Lūiss Hamiltons, četras Verstapens, bet trīs jau karjeru beigušais Sebastians Fetels. Pirms gada šeit triumfēja Lendo Noriss.
Astotā reize
Šī kļūs tikai par astoto reizi garajā F-1 čempionāta vēsturē, kad pēdējais posms tiks sagaidīts ar reāliem trīs pretendentiem uz titulu. Pēdējo reizi tā notika pirms 15 gadiem, 2010. gadā, kad Sebastians Fetels pēdējā sacīkstē atguva 15 punktu deficītu pret Fernando Alonso.
Toreiz teorētiski uz titulu pat pretendēja četri braucēji, tomēr Hamiltona izredzes bija ļoti teorētiskas - viņš pirms posma no līdera Fernando Alonso atpalika par 24 punktiem. Alonso bija astoņu punktu pārsvars pār Marku Vēberu un 15 pār Fetelu. Vācietis uzvarēja posmā, bet Alonso būtu izcīnījis titulu, ja vien stratēģisku kļūdu nepieļautu viņa pārstāvētā "Ferrari". Tā iesauca spāni agrā pitstopā, lai tādā veidā varētu vēlāk būt priekšā Vēberam.
Atgriežoties no pitstopa, Alonso iesprūda aiz toreizējā "Renault" braucēja Vitālija Petrova līdz pat finišam. Tas lika Alonso finišēt vien septītajā vietā, bet Vēbers bija astotais. Līdz ar to spānis ieguva par 19 punktiem mazāk nekā Fetels un zaudēja titulu.
"Jā, var atrast kādas līdzības ar šo sezonu," par savu zaudēto titulu 2010. gadā pirms Abū Dabī posma stāstīja Alonso. "Jūsu interesei, 2010. gadā uzvarēja ātrākā formula. Šobrīd svarīgākais jautājums, kurš vispār no viņiem trim ir favorīts? Kas to lai zina? Kā jau redzējām Katarā, F-1 viss ir iespējams. Skatoties loģiski, "McLaren" ir ātrākā formula, divi no tās pilotiem ir starp pretendentiem uz titulu. Normālā sacīkstē viņiem būtu jāuzvar."
21. gadsimtā vēl reizi pēdējais posms sagaidīts ar trīs pretendentiem uz titulu. Tā notika 2007. gadā, kad titulu no rokām izlaida debitants Lūiss Hamiltons. Viņš toreiz vēl pārstāvēja "McLaren", un tad vēl bija vecā punktu skaitīšanas sistēma, respektīvi, par uzvaru tika desmit punkti.
Divus posmus līdz čempionāta beigām Hamiltons uzvarēja lietainajā Japānā un viņa pārsvars pār toreizējo komandas biedru Fernando Alonso bija sasniedzis 12 punktus, bet Kimi Reikenens atpalika 17 punktus. To viņam neizdevās noturēt. Ķīnas posmā viņš ar nodilušām riepām ieslīdēja grantī, bet Brazīlijā pēc neveiksmīga starta saskārās ar hidraulikas problēmu, kā dēļ veselas 25 sekundes iesprūda ceturtajā pārnesumā. Tas viņu atstāja beigās. Lai arī Hamiltons aizcīnījās līdz septītajai vietai, viņam titula iegūšanai vajadzēja piekto. Ar uzvarām pēdējos divos posmos par čempionu kļuva soms Reikenens.
Vēl trīs piloti pēdējā posmā uz titulu pretendēja 1986. gadā (pēc Naidžela Mansela pārsprāgušās riepas par čempionu kļuva Alēns Prosts), 1981. gadā (triumfēja Nelsons Pikē), kā arī tālajos 1964., 1959. un 1950. gados.
Piloti favorīta statusu atvēl Norisam
Lai arī iepriekšējā vēsture norāda uz faktu, ka pat Oskars Pjastri ar savu 16 punktu deficītu vēl var cīnīties par titulu, intervijās pirms posma kolēģi favorīta statusu devuši esošajam līderim Norisam.
"Esmu tik bieži šajā sezonā mainījis savas domas, tomēr, ja nekas viņam nenotiks, Lendo vajadzētu kļūt par čempionu," teica "Ferrari" pilots Šarls Leklērs. "Gan Maksam, gan Lendo un Oskaram ir ļoti labas komandas aiz viņiem. Cīņa būs sīva," uzskata septiņkārtējais pasaules čempions Lūiss Hamiltons, kādu konkrētu favorītu neizvēloties.
"Es tikai vēlos, lai spēcīgākais uzvar," atklāja "Williams" pilots Karloss Sainss. "Nevēlos, lai būtu iesaistīta veiksme. Līdz ar to nekādas drošības mašīnas un sarkanos karogus nepareizajos brīžos katram no viņiem, jo tas pavisam noteikti liks vilties. Vēlos, lai šī būtu tīra nedēļas nogale, kurā uzvar spēcīgākais. Protams, Lendo pirms šī posma ir favorīts, jo viņam nepieciešams pjedestāls, lai kļūtu par čempionu."
Norris 🆚 Verstappen 🆚 Piastri— Formula 1 (@F1) December 5, 2025
Get ready for a thrilling final battle ⚔️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/JIHtZgQTlj
Kādi ir scenāriji?
Tā tik tiešām ir. Lendo Norisam ir visreālākās izredzes kļūt par čempionu. Ja viņš ir uz pjedestāla, tad, neatkarīgi no konkurentu rezultāta, viņš kļūs par čempionu. Ja ieņems ceturto līdz piekto vietu, tad viņam jācer uz to, lai Verstapens neuzvarētu posmā, bet ieņemtu vismaz otro vietu. Savukārt, ja viņš būs sestais vai septītais, tad viņam jācer ne tikai uz Verstapena, bet arī Pjastri neuzvarēšanu.
Verstapens kļūs par čempionu, ja uzvarēs posmā, bet Noriss ieņems vismaz ceturto vietu. Tādā veidā viņam nav svarīgi, kuru vietu iegūs Pjastri. Ja Verstapens finišēs otrais, tad viņam nepieciešams, lai Noriss nefinišē augstāk par astoto vietu, bet Pjastri augstāk par trešo, savukārt trešās vietas gadījumā "Red Bull" līderim būs jācer uz Norisa vismaz devīto vietu un Pjastri vismaz otro.
Oskaram Pjastri ir tikai divi scenāriji, kā kļūt par čempionu - tas ir, viņam jāuzvar vai jābūt vismaz otrajam. Ja Pjastri uzvar sacīkstē, tad viņam nepieciešams, lai Noriss būtu vismaz sestais, bet Verstapena rezultāts viņu neuztrauktu. Savukārt otrās vietas gadījumā Pjastri vajadzīgs, lai Noriss būtu vismaz desmitais, bet Verstapens vismaz ceturtais.
🏆 TITLE SCENARIOS:— Formula-Timer.com (@FormulaTimer) November 30, 2025
📊 NOR 408 | VER 396 | PIA 392
🇬🇧 NORRIS wins:
• P3 or higher
🇳🇱 VERSTAPPEN wins:
• P1 + NOR P4
• P2 + NOR P8 + PIA P3
• P3 + NOR P9 + PIA P2
🇦🇺 PIASTRI wins:
• P1 + NOR P6
• P2 + NOR P10 + VER P4
All have 7 wins. NOR owns tie-breaker (2nd places) pic.twitter.com/0jtMXn1h1H
Pjastri jāpalīdz Norisam?
Nozīmīgs temats pirms pēdējām sacīkstēm bijis, vai "McLaren" dotu, piemēram, kādas komandas norādes Pjastri, lai palīdzētu Norisam. Komandas boss Zeks Brauns neizslēdza, ka tādas var sekot, piebilstot, ka tikai gadījumā, lai Verstapens nekļūtu par čempionu. "Esam reālistiski. Mēs gribam uzvarēt pilotu kopvērtējumā. Pirms nogales saprotam, ka abiem ir labas izredzes cīnīties par titulu, lai gan ir šī punktu atstarpe. Ja sacīkstes laikā redzēsim, ka vienam ir izredzes izcīnīt titulu, bet otram nē, tad darīsim visu, lai palīdzētu pirmajam."
Zak Brown talks team orders ahead of Sunday's title showdown #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Dpl5CP08nG— Formula 1 (@F1) December 5, 2025
"Nekas vēl nav diskutēts," par iespējamajām komandas norādēm par labu viņam teica Noriss. "Es arī nezinu, vai pats ko tādu prasītu. Tas atkarīgs no Oskara, vai viņš to pieļautu. Vai es to darītu, ja būtu viņa vietā? Domāju, ka jā, jo vienkārši esmu tāds cilvēks." Savukārt Pjastri atbildēja īsi, sakot, ka pagaidām neko par iespējamajām komandas norādēm nezina.
Kamēr cits titula pretendents Makss Verstapens par iespējamajām "McLaren" norādēm izteicies, ka tas ir tikai loģiski, šo manevru kritizējis "Mercedes" braucējs Džordžs Rasels. "Man šķiet nepieņemami pilotam, kuram arī ir iespēja kļūt par čempionu, pirms pēdējās sacīkstes lūgt paiet malā, lai tādā veidā palīdzētu komandas biedram. Tas ir saprotami tikai tādā gadījumā, ja otram komandas biedram nav nekādu izredžu kļūt par čempionu."
Race scenario: We're in the closing laps... Verstappen leads, Piastri is running P3, Norris P4— Formula 1 (@F1) December 4, 2025
Does Oscar give up the place to let Lando win the title? #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GsU0JAmA9M
Arī 2026. gada pasaules čempionātā notiks 24 posmi. No nākamā gada 6. līdz 8. martam sezona sāksies Austrālijā, bet tās noslēdzošais posms no 4. līdz 6. decembrim plānots Abū Dabī.