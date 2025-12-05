Latvijas vadošā bobsleja pilote Amēlija Kotāne.
Bobslejistes Amēlija Kotāne un Justīne Bērziņa Ziemeļamerikas kausā Pārksitijā izcīna devīto vietu
Latvijas bobsleja pilote Amēlija Kotāne ar stūmēju Justīni Bērziņu ceturtdien Pārksitijā, ASV, Ziemeļamerikas kausa izcīņas posmā divnieku sacensībās ieņēma devīto vietu.
Pirmajā braucienā Kotāne/Bērziņa finišēja pēc 50,54 sekundēm, bet otro braucienu veica par 0,39 sekundēm lēnāk, abos braucienos un arī summā uzrādot devīto labāko laiku. Uzvarētājām Bjankai Ribi un Brinnai Maknebai no Kanādas latvietes divu braucienu summā zaudēja 1,62 sekundes.
Kopumā posmā piedalījās desmit ekipāžas.
Jau ziņots, ka dienu iepriekš Kotāne startēja kopā ar Zani Freimani un ierindojās astotajā vietā. Ziemeļamerikas kausa kopvērtējumā Kotānes divnieks pēc četriem posmiem ar 308 punktiem ieņem devīto vietu, bet līdere ar 460 punktiem ir trīs posmos uzvarējusī Ribi.
Iepriekš Kotāne startēja arī Ziemeļamerikas kausa izcīņas posmos monobobslejā, kur kopvērtējumā atrodas septītajā pozīcijā.