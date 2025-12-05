Merzļikins izcīnījis savu 100. uzvaru NHL karjerā
Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins izcīnījis savu 100. uzvaru Nacionālajā hokeja līgā (NHL)! Ceturtdien viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" savā laukumā pēcspēles metienu sērijā ar 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 0:0, 2:0) pieveica Detroitas "Red Wings" komandu.
Merzļikins atvairīja 28 no 33 metieniem spēles gaitā jeb 84,4% raidījumu un abus divus pēcspēles metienus. Šosezon latvietis vārtos stājies 11 spēlēs, kurās ticis pie sešām uzvarām, atvairījis 89,1% metienu un vidēji mačā savos vārtos ielaidis 3,61 ripu. Savukārt savā septiņus gadus ilgajā NHL karjerā latviešu vārtsargam šī bija 255. spēle un 100. uzvara regulārajos čempionātos. Viņa kontā 11 "sausās" uzvaras, vidēji atvairīti 90,1% metienu spēlē un ielaistas 3,22 ripas.
Ceturtdienas spēlē mājinieku rindās divus vārtus guva Ādams Fantili, pa reizei precīzi bija Ivans Provorovs, Kents Džonsons un Kirils Marčenko, bet pa trim rezultatīvām piespēlēm atdeva Zeks Verenskis un Šons Monahans. Uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā pa vārtiem guva Džonsons un Marčenko.
"Red Wings" sastāvā pa 1+1 nopelnīja Lukass Raimonds un Patriks Keins, bet vēl pa ripai Merzļikina sargātajos vārtos nogādāja Džeimss van Rīmsdaiks, Dilans Larkins un Alekss Debrinkets.
"Blue Jackets" ar 31 punktu 27 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar latviešu aizsarga Uvja Balinska pārstāvēto Floridas "Panthers" komandu.