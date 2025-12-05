Girgensona "Lightning" piekāpjas Šilova "Penguins", Balinska "Panthers" turpina ieilgušo neveiksmju sēriju
Ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda savā laukumā ar 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) piekāpās latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins". Citā spēlē papildlaikā zaudēja Uvja Balinska Floridas "Panthers".
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 15 minūtes un 38 sekundes, no kurām divas minūtes un četras sekundes spēlēja skaitliskajā mazākumā. Sev atvēlētajā laikā latviešu uzbrucējs divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, reizi zaudēja ripu un piekāpās vienīgajā iemetienā, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Mājinieku rindās divus vārtus guva Brendons Heigens, bet ar 1+1 izcēlās Ņikita Kučerovs, savukārt "Penguins" sastāvā Jevgēņijs Malkins sakrāja 2+1, kamēr pa reizei precīzi bija Ville Koivunens un Bens Kindels.
Šilova komandas biedrs Tristans Džarijs atvairīja 37 no 40 metieniem jeb 92,5%. "Lightning" ar 34 punktiem 27 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Penguins" ar 33 punktiem 26 mačos ir vienu pozīciju zemāk.
Girgensona pārstāvētā vienība nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Ņujorkas "Islanders" hokejistus, bet "Penguins" naktī uz pirmdienu izbraukumā samēros spēkus ar Dalasas "Stars" komandu.
Citā spēlē zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā ceturtdien piedzīvoja Latvijas aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas savā laukuma papildlaikā piekāpās Nešvilas "Predators" vienībai.
Iepriekšējo divu gadu čempionvienība "Panthers" pretinieku pārākumu atzina ar 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1), piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas. Balinskis spēlēja 10 minūtes un 30 sekundes, no kurām 37 sekundes mazākumā. Statistikā latviešu aizsargs atzīmējās ar vienu spēka paņēmienu, vienu atņemtu ripu un neitrālu lietderības koeficientu.
Mača 17.minūtē Kārters Verhegī vadībā izvirzīja "Panthers", bet neizšķirtu spēles 54.minūtē panāca Raiens O'Railijs. Uzvaras vārtus "Predators" labā papildlaika pēdējā minūtē pēc O'Railija piespēles guva Stīvens Stemkoss.
"Panthers" ar 26 punktiem 26 spēlēs ieņem 15. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs sestdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets" komandu.