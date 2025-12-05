Girgensona "Lightning" piekāpjas Šilova "Penguins"
Ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda savā laukumā ar 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) piekāpās latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins".
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 15 minūtes un 38 sekundes, no kurām divas minūtes un četras sekundes spēlēja skaitliskajā mazākumā. Sev atvēlētajā laikā latviešu uzbrucējs divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, reizi zaudēja ripu un piekāpās vienīgajā iemetienā, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Mājinieku rindās divus vārtus guva Brendons Heigens, bet ar 1+1 izcēlās Ņikita Kučerovs, savukārt "Penguins" sastāvā Jevgēņijs Malkins sakrāja 2+1, kamēr pa reizei precīzi bija Ville Koivunens un Bens Kindels.
Šilova komandas biedrs Tristans Džarijs atvairīja 37 no 40 metieniem jeb 92,5%. "Lightning" ar 34 punktiem 27 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Penguins" ar 33 punktiem 26 mačos ir vienu pozīciju zemāk.
Girgensona pārstāvētā vienība nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Ņujorkas "Islanders" hokejistus, bet "Penguins" naktī uz pirmdienu izbraukumā samēros spēkus ar Dalasas "Stars" komandu.