Pļaviņš un Fokerots turpina uzvarēt un iekļūst Brazīlijas "Elite 16" turnīra "play-off" otrajā kārtā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots ceturtdien Brazīlijā svinēja otro uzvaru divās profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" turnīra spēlēs un nodrošināja vietu "play-off" otrajā kārtā.
B apakšgrupas otrajā spēlē Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ar 2-0 (21:16, 21:!4) pieveica austriešus Aleksandru Horstu un Moricu Pristaucu-Telsnigu (11.) un kļuva par grupas uzvarētājiem. Izslēgšanas spēļu turnīra otrās kārtas mači notiks sestdien.
Jau ziņots, ka pirmajā grupas spēlē latvieši ar 2-1 (21:18, 18:21, 17:15) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos poļus Pjotru Kantoru un Filipu Lejavu (23.).
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Turnīrs Itapemā profesionālajā tūrē ir šogad pēdējās "Elite 16" sacensības. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.