Lomažs ar 15 punktiem kaldina "Neptūnas" pārliecinošo uzvaru Eirokausa spēlē Stambulā
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs ceturtdien Stambulā guva 15 punktus Klaipēdas "Neptūnas" uzvarā ULEB Eirokausa izbraukuma mačā. "Neptūnas" ar 100:85 (32:18, 20:18, 31:18, 17:31) pārspēja Turcijas klubu Stambulas "Bahcesehir College".
Lomažs 30 minūtēs un 28 sekundēs laukumā realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņš sakrāja arī četras atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, pārķertu bumbu, divas kļūdas, četras personiskās piezīmes, piecus izprovocētus noteikumu pārkāpumus, kā arī efektivitātes koeficientu 13.
Viesiem 18 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Arns Velička, bet 16 punktus un astoņas atlēkušās bumbas - Zeins Votermens.
Mājiniekiem pa 13 punktiem guva Balsa Koprivica, kura kontā arī septiņas atlēkušās bumbas un seši bloķēti metieni, un Mateušs Ponitka.
Vēl piektdien Andreja Gražuļa pārstāvētā Ankaras "Turk Telekom" viesos tiekas ar Kemnicas "Niners", bet Ainara Bagatska trenētā Vroclavas "Slask" izbraukumā tiekas ar Ļubļanas "Olimpija".
Mārča Šteinberga pārstāvētā Spānijas vienība Manrezas "Baxi" piektdien mačā savā laukumā tiksies ar Hamburgas "Towers".
A grupā "Slask" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ieņem sesto vietu, "Neptūnas" ar četrām uzvarām deviņos mačos ir astotā, bet "Baxi" ar trim uzvarām astoņās spēlēs ieņem devīto vietu. B grupā "Turk Telekom" ar piecām uzvarām astoņos mačos ir ceturtā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.