Dažas stundas pēc runām par iespējamo "Bucks" pamešanu Adetokunbo gūst savainojumu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Milvoki "Bucks" līderis Jannis Adetokunbo trešdien savainojis labās kājas ikra muskuli.
"Bucks" trešdien mājās ar 113:109 pārspēja Detroitas "Pistons", taču jau pirmajā ceturtdaļā kājas savainojuma dēļ laukumu nācās pamest Adetokunbo, kurš spēlē pēc tam vairs neatgriezās. Pēc mača Milvoki komandas treneris Doks Riverss atklāja, ka Grieķijas basketbolistam tiks veikta magnētiskās rezonanses tomogrāfija (MRI), noliedzot, ka Adetokunbo iedzīvojies Ahileja cīpslas traumā.
Vēl trešdien ESPN ziņoja, ka Adetokunbo un viņa aģents Alekss Saratsis uzsākuši pārrunas ar "Bucks" vadību par basketbolista nākotni Milvoki vienībā un viņa iespējamo palikšanu vai pārcelšanos uz citu klubu. "Jannis nekad nav lūdzis tikt aizmainīts. Es nevaru to pateikt vēl skaidrāk," preses konferencē pēc panākuma piebilda Riverss.
Adetokunbo šosezon 16 spēlēs izcēlies vidēji ar 30,6 punktiem, 10,7 atlēkušajām bumbām un 6,4 rezultatīvām piespēlēm, caurmērā iekrājot arī pa vienai pārtvertai bumbai un bloķētam metienam. "Bucks" ar desmit uzvarām un 13 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas desmitajā pozīcijā.