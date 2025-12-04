Latvijas vadošā bobsleja pilote Amēlija Kotāne.
Kotānes un Freimanes ekipāža Ziemeļamerikas kausā izcīna astoto vietu
Latvijas bobsleja pilote Amēlija Kotāne ar stūmēju Zani Freimani trešdien Pārksitijā, ASV, Ziemeļamerikas kausa izcīņas posmā divnieku sacensībās ieņēma astoto vietu.
Pirmajā braucienā latvietēm bija devītais starta ieskrējiens, bet finišā izdevās pakāpties uz astoto vietu. Otrajā braucienā Latvijas duets bija septītais ātrākais startā un trīs starpfinišos uzrādīja pat piekto rezultātu, taču finišā viņas atkāpās uz septīto vietu.
Uzvarētājām Juranai Kimai un Undži Džonai no Dienvidkorejas latvietes divu braucienu summā zaudēja 1,6 sekundes. Desmit ekipāžu konkurencē aiz Latvijas ekipāžas palika Jamaikas un Nigērijas sportistes, dažas no viņām ar olimpisko spēļu pieredzi bobslejā un skeletonā.
Ceturtdien notiks vēl vienas sacensības divnieku ekipāžām. Pirms tam Kotāne startēja monobobsleja mačos. Iepriekš Kotāne startēja arī Ziemeļamerikas kausa izcīņas pirmajos divos posmos Vistlerā, Kanādā.