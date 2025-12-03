Slimība turpinās liegt Porziņģim doties laukumā NBA
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šovakar nespēlēs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Atlantas "Hawks" mačā ar Losandželosas "Clippers", savā kontā tīmekļa vietnē "x.com" ziņo Atlantas klubs.
"Hawks" savā laukumā "Clippers" uzņems plkst. 2.30 naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, un tā būs Porziņģa ceturtā izlaistā spēle pēc kārtas. Porziņģis nav spēlējis kopš 25. novembra, bet šosezon kopumā izlaidis jau desmit spēles.
An @emoryhealthcare injury report for tomorrow’s game vs. LA Clippers:— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 2, 2025
Kristaps Porzingis (illness): Out
Jacob Toppin (right shoulder sprain): Out
Trae Young (right knee MCL sprain): Out pic.twitter.com/EIcwHuevE0
Klubs ziņo, ka maču ar Detroitas komandu saslimšanas dēļ izlaidīs Porziņģis, pleca sastiepuma dēļ malā paliks Džeikobs Topins, bet Trejs Jangs joprojām nespēlēs ceļgala savainojuma dēļ. Komandas pēdējo gadu vadošā spēlētāja atgriešanās netiek gaidīta ātrāk kā pēc divām līdz trīs nedēļām.
Šosezon Porziņģis ir piedalījies 12 no 22 "Hawks" spēlēm un vidēji 26 minūtēs laukumā ir sakrājis 18,7 punktus, 5,9 atlēkušās bumbas, 3,3 rezultatīvas piespēles un 1,6 bloķētus metienus. "Hawks" ar 13 uzvarām 22 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.
"Clippers" ar bilanci 5-16 ir 13. pozīcijā Rietumu konferencē. Vājais sezonas sākums licis izšķirties par veterāna Krisa Pola atbrīvošanu. Viņš iepriekš paziņoja, ka šī būs viņa noslēdzošā sezona karjerā, kuru vēlējies aizvadīt tieši "Clippers".
BREAKING: Clippers have informed Chris Paul that he is being sent home, per @ChrisBHaynes— Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2025
😳 pic.twitter.com/A0ZD0agH3x