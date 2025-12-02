Pēc Sporta arbitrāžas lēmuma starptautisko sacensību apritē atgriezīsies arī agresorvalsts slēpotāji
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) apmierinājusi Krievijas apelāciju par tās sportistu dalību starptautiskajās sacensībās, savā "Telegram" kanālā paziņoja Krievijas sporta ministrs un Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) prezidents Mihails Degtjarevs.
Pamatojoties uz šo lēmumu, Krievijas sportisti varēs piedalīties starptautiskās slēpošanas sacensībās kā neitrālie atlēti, savukārt parasportisti sacensībās drīkstēs startēt ar nacionālo simboliku.
Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS) oktobrī lēma saglabāt diskvalifikāciju Krievijas un Baltkrievijas sportistiem arī 2025./2026. gada sezonā. Šis lēmums paredzēja, ka agresorvalstu sportisti nevarēs startēt arī neitrālo atlētu statusā nākamā gada olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs. Novembrī Krievija iesniedza apelāciju par sešiem tās sportistiem un sešiem parasportistiem. Slēpošanas disciplīnās var kvalificēties tikai FIS sacensībās, bet krievu un baltkrievu sportistiem tas līdz šim bija liegts.
Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) septembra beigās lēma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļēju diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Lēmums pavēra ceļu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2026. gada Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs sacensties zem saviem karogiem.
Jau ziņots, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja iepriekš paziņoja, ka Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs krievu un baltkrievu individuālie sportisti varēs startēt neitrālo atlētu statusā. Pirmie trīs sportisti jau ir apstiprināti dalībai daiļslidošanas sacensībās. Savukārt Sporta arbitrāžas tiesa iepriekš daļēji lēma par labu Krievijas apelācijai kamaniņu sportistu atgriešanai starptautisko sacensību apritē. Viņi jau startēja testa sacensībās Kortīnas olimpiskajā trasē un kopumā šo sportistu dalība sacensībās apdraud Pasaules kausa posma norisi Siguldā 2026. gada sākumā.