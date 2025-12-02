Amēlijai Kotānei astotā vieta Ziemeļamerikas kausa sacensībās monobobslejā
Latvijas sportiste Amēlija Kotāne pirmdien Pārksitijā, ASV, Ziemeļamerikas kausa izcīņas ceturtajā posmā monobobslejā ierindojās astotajā vietā.
Sacensību pirmajā braucienā Kotāne finiša līniju šķērsoja pēc 52,47 sekundēm, kas bija astotais labākais rezultāts, bet otrajā braucienā bija par 0,44 sekundēm lēnāka, sasniedzot devīto laiku. Summā Kotānei astotā vieta 13 braucēju konkurencē.
Par uzvarētāju kļuva kanādiete Bjanka Ribi, no kuras Kotāne summā atpalika 1,87 sekundes. Otro vietu izcīnīja vēl viena kanādiete Ērika Vosa, uzvarētājai zaudējot 0,22 sekundes, bet pie bronzas godalgas tika Mika Mūra no Jamaikas, kura no Ribi atpalika 0,43 sekundes.
Jau ziņots, ka svētdien tur pat Pārksitijā sacensību pirmajā posmā Kotāne ieņēma 11. vietu, bet par uzvarētāju kļuva Ribi. Iepriekš Kotāne startēja arī Ziemeļamerikas kausa izcīņas pirmajos divos posmos Vistlerā, Kanādā, kur ieņēma septīto un astoto vietu.
Ziemeļamerikas kausa kopvērtējumā Kotāne pēc četriem posmiem ar 312 punktiem ieņem septīto vietu, bet līdere ar 470 punktiem ir trīs posmos uzvarējusī Ribi.