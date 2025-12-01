Latvijas vadošā bobsleja pilote Amēlija Kotāne.
Amēlijai Kotānei 11. vieta Ziemeļamerikas kausa sacensībās monobobslejā
Latvijas sportiste Amēlija Kotāne svētdien Pārksitijā, ASV, Ziemeļamerikas kausa sacensībās monobobslejā ierindojās 11. vietā.
Sacensību vienīgajā braucienā ātrākā bija kanādiete Bjanka Ribi, kura finišēja 52,39 sekundēs. Otrā bija taivāniete Liņa Siņrona ar 0,15 sekunžu deficītu, bet trešo vietu dalīja Dienvidkorejas sportiste Jurana Kima un jamaikiete Mika Mūra, kuras zaudēja 0,39 sekundes.
Kotānei startā un turpmākajos starpfinišos bija 12. rezultāts, bet finišā viņai bija 11. vieta 13 dalībnieču konkurencē. Uzvarētājai latviete zaudēja 1,36 sekundes, bet labāko desmitnieks bija 0,28 sekunžu attālumā.
Iepriekš Kotāne startēja arī Ziemeļamerikas kausa sacensībās Vistlerā, Kanādā.