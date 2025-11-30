Roberts Štrombahs
Citi sporta veidi
Šodien 19:33
Roberts Štrombahs uzvar Angolas turnīrā
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs svētdien Angolā izcīnīja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) M-25 turnīra titulu.
Štrombahs, kurš ATP rangā ieņem 382. vietu un šajā turnīrā bija izsēts ar trešo numuru, finālā ar 7-6 (7:2), 4-6, 6-4 pārspēja sacensību pirmo raketi nīderlandieti Maksu Houkesu (ATP 274.).
Par uzvaru turnīrā Štrombahs saņēma 25 ATP ranga punktus.
Štrombaham šis ir 11. ITF tituls karjerā un trešais sezonā, M-25 turnīrā uzvarot pēc divu gadu pauzes. Luandas ceturtajā turnīrā viņš tika pie trofejas arī dubultspēlēs, un tādu viņam šobrīd ITF līmenī ir 13.