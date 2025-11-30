NHL līdere "Avalanche" izcīna punktus 16. spēlē pēc kārtas, kā lavīna noslaukot "Canadiens" savas priekšteces tērpos
Nacionālās hokeja līgas (NHL) līdervienība Kolorādo "Avalanche" sestdien izcīnīja punktus 16. spēlē pēc kārtas. Punktu sēriju Denveras komanda turpināja ar uzvaru savā laukumā pār Monreālas "Canadiens" - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1).
"Avalanche" vienībā ar diviem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Broks Nelsons, kurš karjerā iekrājis 600 rezultativitātes punktus.
Divi gūti vārti bija arī Gabrielam Landeskūgam, vārtus guva un divas rezultatīvas piespēles atdeva Neitans Makinons, kurš ar 44 punktiem (20+24) ir līgas ražīgākais spēlētājs. Pa ripai viesu vārtos iemeta Brents Bērnss un Devons Tēvzs. "Canadiens" komandai vārtus guva Ivans Demidovs un Leins Hatsons.
"Avalanche" komanda līgā tuvākās sekotājas apsteidz par sešiem punktiem.
Jāpiebilst, ka šajā spēlē Kolorādo komanda spēlēja mūsdienu skatītājiem neierastos formas tērpos, godinot Monreālas komandas seno sāncensi Kvebekas "Nordiques" (viņu cīņas mēdza dēvēt kā "Kvebekas kaujas", jo abas bija bāzētas Kanādas Kvebekas provincē), kas no 1972. līdz 1979. gadam spēlēja Pasaules hokeja asociācijā (WHA), bet līdz 1995. gadam NHL, līdz šis klubs 1995. gada maijā pārcēlās uz Denveru un kļuva par "Colorado Avalanche" un — ironiski ar "Canadiens" skandalozi pametušās superzvaigznes vārtsarga Patrika Ruā palīdzību — jau 1996. gadā izcīnīja Stenlija kausu.